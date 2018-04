Неловкие попытки Трампа взять жену за руку попали на видео

КИЕВ, 25 апр - РИА Новости Украина. Видео, на котором президент США Дональд Трамп пытается взять за руку супругу Меланию, стало поводом для горячих обсуждений в социальных сетях.

Кадры были сняты во время встречи Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На записи видно, как американский президент робко и неловко пытается взять жену за руку.

"Тот момент, когда твоя жена не хочет брать тебя за руку… бесценно", — написала пользователь Twitter @BetsyBits, опубликовавшая комичный эпизод.

That moment when your wife resists holding your hand... PRICELESS. 🤣🤣 @realDonaldTrump pic.twitter.com/hDpPddTv5C