Неловкие попытки Трампа взять жену за руку попали на видео

КИЕВ, 25 апр - РИА Новости Украина. Видео, на котором президент США Дональд Трамп пытается взять за руку супругу Меланию, стало поводом для горячих обсуждений в социальных сетях.
Кадры были сняты во время встречи Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На записи видно, как американский президент робко и неловко пытается взять жену за руку.
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"Тот момент, когда твоя жена не хочет брать тебя за руку… бесценно", — написала пользователь Twitter @BetsyBits, опубликовавшая комичный эпизод.
That moment when your wife resists holding your hand... PRICELESS. 🤣🤣 @realDonaldTrump pic.twitter.com/hDpPddTv5C— BetsyBits (@BetsyBits) 24 апреля 2018 г.
"Она его не принимает, как и все мы!" — написали в комментариях. Некоторые пожалели первую леди, которой пришлось взять супруга за руку. "Выглядит абсолютно несчастной", — написал @jamgilcw.
Ранее американские СМИ со ссылкой на бывшего привратника жилого комплекса Trump World Tower в Нью-Йорке сообщали, что у президента США Дональда Трампа есть внебрачный ребенок.
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Кроме того, не стихает скандал вокруг бывшей модели журнала Playboy Карен Макдугал , которая утверждала, что у нее был роман с Трампом до избрания его президентом США.