Трамп заявил о "жесткой схватке" сил США и РФ в Сирии месяц назад

КИЕВ, 19 апр – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил о "жесткой схватке американских и российских сил" в Сирии несколько недель назад.

"Мы уже об этом говорили некоторое время назад, у нас была очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в этой схватке", — заявил Трамп на пресс-конференции во Флориде по итогам переговоров с премьер-министром Синдзо Абэ.

Читайте также: Тайный визит Помпео. Переговоры США — КНДР и позиция Китая

Пресс-конференцию транслировали американские телеканалы.

В середине февраля ряд американских СМИ сообщили, что российские военные погибли при ударе коалиции во главе с США по проправительственным силам в Сирии в районе линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат. Глава Пентагона Джеймс Мэттис тогда отметил, что не располагает информацией о гибели россиян в Сирии в результате ударов коалиции во главе с США.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, данные о том, что российские военные погибли под ударом американских сил в Сирии – это дезинформация. В МИД РФ уточнили, что в ходе военного столкновения есть погибшие граждане Россиии стран СНГ, есть и раненые – их несколько десятков, однако среди них нет военнослужащих.

Читайте также: МИД ЕС оценил обстановку после ударов по Сирии

На днях экс-директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео также заявил, что несколько недель назад в Сирии "были убиты пара сотен россиян".