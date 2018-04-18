В Сирии уточнили, когда миссия ОЗХО сможет попасть в Думу

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Миссия ОЗХО сможет направиться к месту предполагаемого инцидента в сирийской Думе в среду, во вторник город посетили специалисты ООН по безопасности, заявил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

"Группа ООН по безопасности въехала в Думу около 15.00 по времени Дамаска, чтобы оценить ситуацию в области безопасности на месте. Если команда ООН решит, что ситуация в Думе спокойная, миссия по установлению фактов начнет работу в Думе завтра", — сказал постпред на заседании Совета Безопасности ООН.

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Дипломат подчеркнул, что "решение об отправке миссии по установлению фактов принимается только ООН и ОЗХО". "Сирийское правительство сделало все, что могло, чтобы способствовать работе этой миссии", — заявил Джаафари.

Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. В ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии, выпустив более ста ракет, часть из которых сбили сирийские системы ПВО. В Пентагоне заявили, что все намеченные при ударе цели были поражены.