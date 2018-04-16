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    Трамп: ни одна из выпущенных по Сирии ракет не была сбита

    Тема:

    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (160)

    (обновлено: )27915
    Президент США Дональд Трамп заявил, что силы коалиции выпустили более ста ракет и ни одна не была сбита, каждая достигла цели.
    Опубликованы фотографии последствий ракетного удара по Сирии
    Фото SANA

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что все выпущенные США, Францией и Великобританией по Сирии ракеты достигли своих целей, ни одна не была сбита.

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    foxnews.com
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    "Мы запустили более ста ракет, и они не сбили ни одну", — сказал Трамп, выступая во Флориде по теме налоговой реформы. По его словам, несмотря на заявление сирийской стороны, военные США заявили ему, что "каждая достигла своей цели".

    США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 по Киеву до 5.10 по Киеву они выпустили по Сирии более 100 ракет.

    Как сообщил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, сирийскими силами ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103-х. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

    Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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