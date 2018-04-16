У Запада нет общей стратегии по Сирии – Ярошенко

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

США, Франция и Великобритания утром 14 апреля нанесли точечные удары по Сирии в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удары осуществлялись пилотируемыми самолетами и с судов, которые запускали крылатые ракеты из Средиземного моря.

Министр обороны США Джим Маттис сообщил, что в операции задействовали в два раза больше оружия, чем было в прошлом году. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Лондоне заявила, что Запад пытался всевозможными дипломатическими средствами прекратить использование Асадом химического оружия. Но этого не произошло, поэтому удары и были нанесены. Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что целью военной операции был "тайный химический арсенал" сирийского правительства.

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В свою очередь в Дамаске назвали действия США и союзников агрессией и попросили мировое сообщество осудить ее. Аналогично отреагировали и в Кремле.

Ситуацию в Сирии проанализировал эксперт-международник, эксперт центра "Дом демократии" Евгений Ярошенко в эфире радиостанции Голос Столицы.

Обозреватель Эксперт-международник, представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко

(текст публикуется на языке оригинала)

Бачимо тих, хто прогнозовано засуджує дії сил коаліції, та тих, хто ці дії традиційно підтримує. Цікавить інше – чому не відбулося тієї ескалації, якої всі так боялися і дехто навіть називав початком третьої світової війни?

— У лідерів країн заходу був здоровий глузд, вони, коли планували такі ракетні удари по Сирії, як сьогодні вночі, так і минулого року, вони намагалися зробити все можливе, щоб не вдарити по російських військових та російських військових об’єктах або тих сирійських об’єктах, де також могли перебувати разом і сирійські, і російські військові. Тому що зрозуміло, що всі бояться відповіді Росії, ніхто не бажав прямої військової конфронтації між Заходом і Кремлем. До того ж, за тією інформацією, якою я володію, Франція попередила Росію про те, по яким саме об’єктам будуть здійснені удари, і це дало змогу російським військовим залишити ці об’єкти, і, в свою чергу, це також дало змогу сирійським військовим вивезти можливі контейнери, де могла зберігатися хімічна зброя, якщо дійсно хімічна зброя була використана в Думі.

Зрада зі сторони Франції чи певна гра у піддавки, що відбулося?

— Справа в тому, що ці удари засвідчили те, що у країн заходу: і США, і Франції, і Британії, немає послідовної ефективної стратегії щодо сирійської кризи, і тут вони постали перед такою пасткою, бо свого часу, 15-20 років тому західні країни взяли на себе зобов’язання захищати цивільне населення від масових порушень прав людини, від використання хімічної, біологічної і інших видів зброї масового ураження, і це виправдовувало втручання військової інтервенції в Югославію, в Ірак, в Лівію, навіть тоді, коли це було всупереч статуту ООН, і коли в Раді безпеки ООН Росія чи Китай блокували таке рішення. А зараз, я думаю, що Росія також не була проти цього, бо розуміла, що це зайвий раз дасть змогу звинувачувати США і їхніх союзників в тому, що вони порушують суверенітет Сирії, і в тому, що здійснюють агресію, і це також сигнал, який подає Росія іншим країнам Близького Сходу про те, що західні країни в будь-який момент можуть так само вдарити по тим країнам в разі загострення відносин під приводом наявності зброї масового ураження чи порушення прав людини. І тому цим самим, чому так Росія дивно повелася, вона показує країнам Близького сходу, що вона може бути більш надійний союзник, ніж США чи Франція, чи інші західні країни.

А ще Росія є ініціатором скликання термінового скликання Радбезу ООН, які ваші прогнози щодо засідання?

— Я гадаю, що це засідання не призведе до ухвалення резолюцій, тому що цього тижня у відповідь на застосування хімічної зброї у Думі були проекти і російські проекти резолюцій, і американські проекти резолюцій, однак вони були заблоковані в силу очевидних причин. І тому, я думаю, що це засідання просто буде супроводжуватись обговоренням ситуації в Сирії для того, щоб могли представники постійних членів Ради безпеки ООН обмінятися своїми думками і таким чином, щоб уникнути повторення такої кризової ситуації в найближчому майбутньому.

Президент США Дональд Трамп задоволений результатами того, що сталося, тому що офіційна позиція Білого Дому, Трамп зокрема назвав удари по Сирії виконаною місією, цього достатньо, щоб сказати – так, все відбулося, продовження не буде?

— Я гадаю, що Трамп може бути задоволений хіба що тим, що він проявив послідовність зі своєю Twutter-дипломатією. Так, як він погрожував нанести ракетні удари по Асаду, якого назвав твариною, так воно і відбулося, але в стратегічному плані це нічого не змінить, тому що в сирійському конфлікті перевага на стороні урядових військ, і така обмежена кількість ударів не змінює жодним чином баланс сил. І це також жодним чином не послаблює Росію, Іран чи інших гравців, які виступають на протилежній стороні конфлікту.

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Чи вистачить цієї операції у Сирії Трампу для того, щоб остаточно залишити регіон під гаслом завершення боротьби із тероризмом?

— Тут серед політичного істеблішменту США немає одностайної думки. До ракетного удару, точніше до використання хімічної зброї в Думі, Трамп був прихильником того, щоб якнайшвидше залишити Сирію, мовляв, що дуже багато сил це забирає в США, в той час як є там Афганістан та інші країни, які є більш потенційно небезпечними. Але з боку міністра оборони, радника національної безпеки лунали інші думки про те, що варто залишитись, тому що Ісламська держава хоч і майже розбита, все одно в неї буде шанс для відродження на тлі хаосу, також є і інші екстремісти, які в тому числі зараз ще тримають якісь передмістя Дамаску. І до того ж, якщо США заберуть війська, невідомо, що буде, як поведеться Туреччина, чи вдасться таким чином запобігти конфлікту на півночі, точніше запобігти ескалації через курдське питання, і чи не буде це означати, що Туреччина отримає карт-бланш і зможе розбити сирійських кудрів, які підтримують США.

Не можу не спитати щодо позиції України в сирійському питанні. МЗС України заявило, що офіційний Київ солідарний з Вашингтоном, Лондоном та Парижем, підтримує ракетні удари по території Сирії у відповідь на хімічні атаки у місті Дума. Чи не стане Україна розмінною монетою в цьому питанні, і взагалі яка наша роль у сирійському питанні?

— Роль України тут опосередкована. Прямо конфронтація навколо Сирії не впливає на Україну, однак через події в Сирії періодично відбувається то посилення, то послаблення переговорних позицій або Росії, або США, і тому через такі от регіональні конфлікти, як в Сирії чи інших гарячих точках формується атмосфера довіри або недовіри між США і Росією. Відповідно, чим менше буде довіра між цими державами, тим гірше буде намагатися домовитися про присутність миротворчих сил на Донбасі, в тому числі і в форматі Суркова-Волкера, і також це буде відповідним чином позначатися на діяльності нормандського формату. Однак, треба теж розуміти, що Сирія з точки зору переговорів фактично не є суб’єктом, і тому за неї вирішують або в Астані, або в Женеві хто завгодно, крім представників сирійського уряду. А з точки зору України, Україна є учасником нормандського формату, і тому основні рішення все ж таки, гадаю, що не будуть ухвалюватися за спиною України.

Ранее эксперт украинского Института будущего Илия Куса заявлял, что авиаудар США и союзников по Сирии подрывает доверие к ООН.

А политолог Вячеслав Потапенко отметил, что конфликт на Ближнем Востоке только начинается.