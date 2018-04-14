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    Удар США и союзников по Сирии. Появились первые видео

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    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (99)

    (обновлено: )201325
    Администрация президента Франции - Елисейский дворец - разместил в своём официальном аккаунте в микроблоге видео вылета самолётов для нанесения ударов по Сирии.
    Удар США и союзников по Сирии
    @arturaskerelis

    Очевидцы стали выкладывать в сеть видеозаписи ударов США, Франции и Великобритании по Сирии. На кадрах, размещенных в Twitter, видны летящие ракеты и отдельные взрывы.

    ​Кроме того, администрация президента Франции Эммануэля Макрона — Елисейский дворец — разместил в своём официальном аккаунте в микроблоге видео вылета самолётов для нанесения ударов по Сирии в ночь на субботу.

    ​Президент США Дональд Трамп ранее отдал приказ нанести удар по Сирии. Премьер Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон также отдали приказы об участии вооруженных сил своих стран в ударах по САР. Позже глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил о завершении ударов по Сирии.

    ​Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".

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    Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков накануне заявил, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе якобы целиком является постановочным. По словам представителя российского военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.

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