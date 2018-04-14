Удар США и союзников по Сирии. Появились первые видео

Очевидцы стали выкладывать в сеть видеозаписи ударов США, Франции и Великобритании по Сирии. На кадрах, размещенных в Twitter, видны летящие ракеты и отдельные взрывы.

​Кроме того, администрация президента Франции Эммануэля Макрона — Елисейский дворец — разместил в своём официальном аккаунте в микроблоге видео вылета самолётов для нанесения ударов по Сирии в ночь на субботу.

Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron: https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC — Élysée (@Elysee) 14 апреля 2018 г.

​Президент США Дональд Трамп ранее отдал приказ нанести удар по Сирии. Премьер Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон также отдали приказы об участии вооруженных сил своих стран в ударах по САР. Позже глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил о завершении ударов по Сирии.

​Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".