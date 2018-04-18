Россия опровергла утверждение СБУ о переброске "боевиков" в Сирию

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. В Министерстве обороны РФ опровергли утверждения Службы безопасности Украины (СБУ) о якобы переброске крейсером "Варяг" в Сирию "боевиков" частной военной компании "Вагнер" с вооружением и боеприпасами.

В сообщении отмечается, что СБУ опубликовала "очередные выбитые псевдопризнания задержанного россиянина о якобы переброске крейсером "Варяг" из Владивостока в Сирию "боевиков ЧВК "Вагнер" с тяжелым вооружением и боеприпасами".

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"Малограмотному руководству украинских спецслужб, прежде чем сочинять небылицы, следует консультироваться с командованием ВМС Украины или западными кураторами. Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг" никогда не заходил в сирийский Тартус. Для захода и швартовки боевых кораблей такого водоизмещения в пункте материально-технического обеспечения Тартус попросту нет соответствующих причалов", — заявил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также разъяснил сообщения о "якобы перевозке тяжелой военной техники", подчеркнув, что у крейсера "Варяг" конструктивно отсутствуют соответствующие грузовые трюмы. "По своему предназначению корабль класса "крейсер" не предназначен и не приспособлен для транспортировки военной техники и других крупногабаритных грузов военного назначения", — заключил он.

Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. В ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии, выпустив более ста ракет, часть из которых сбили сирийские системы ПВО. В Пентагоне заявили, что все намеченные при ударе цели были поражены.