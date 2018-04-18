наверх
18.04.201817:46
Курсы валют НБУ
  • USD26.08- 0.01
  • EUR32.23- 0.04
Рубрики
Ещё
    Россия

    Россия опровергла утверждение СБУ о переброске "боевиков" в Сирию

    Тема:

    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (172)

    (обновлено: )7420
    Генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что "флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг" никогда не заходил в сирийский Тартус".
    Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. В Министерстве обороны РФ опровергли утверждения Службы безопасности Украины (СБУ) о якобы переброске крейсером "Варяг" в Сирию "боевиков" частной военной компании "Вагнер" с вооружением и боеприпасами.

    Удары по Сирии
    Фото из открытых источников
    Взять на испуг. Как уничтожали ракеты над Сирией

    В сообщении отмечается, что СБУ опубликовала "очередные выбитые псевдопризнания задержанного россиянина о якобы переброске крейсером "Варяг" из Владивостока в Сирию "боевиков ЧВК "Вагнер" с тяжелым вооружением и боеприпасами".

    Читайте также: МИД ЕС оценил обстановку после ударов по Сирии

    "Малограмотному руководству украинских спецслужб, прежде чем сочинять небылицы, следует консультироваться с командованием ВМС Украины или западными кураторами. Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг" никогда не заходил в сирийский Тартус. Для захода и швартовки боевых кораблей такого водоизмещения в пункте материально-технического обеспечения Тартус попросту нет соответствующих причалов", — заявил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    Он также разъяснил сообщения о "якобы перевозке тяжелой военной техники", подчеркнув, что у крейсера "Варяг" конструктивно отсутствуют соответствующие грузовые трюмы. "По своему предназначению корабль класса "крейсер" не предназначен и не приспособлен для транспортировки военной техники и других крупногабаритных грузов военного назначения", — заключил он.

    Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. В ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии, выпустив более ста ракет, часть из которых сбили сирийские системы ПВО. В Пентагоне заявили, что все намеченные при ударе цели были поражены. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны