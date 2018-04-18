Госдеп назвал причину пребывания военных США в Сирии

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Американский военные находятся в Сирии не с целью смены власти, а для победы над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), заявил и. о. помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Саттерфилд.

"Цель военных США не смена режима, а победа над ИГ", — сказал он, выступая в комитете по международным делам Палаты представителей США.

При этом он заявил, что президент Сирии Башар Асад гораздо хуже бывшего иракского лидера Саддама Хусейна.

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии, выпустив более ста ракет, большую часть из которых сбили сирийские системы ПВО. В Министерстве обороны США заявили, что все намеченные при ударе цели были поражены.

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На следующие сутки после авиаудара по объектам в Сирии были опубликованы фотографии разрушенных зданий. Сирийское информационное агентство SANA выложило на своем сайте снимки руин Научно-исследовательского института фармацевтической и химической промышленности.