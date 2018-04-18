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    Госдеп назвал причину пребывания военных США в Сирии

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    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (173)

    (обновлено: )350011
    И. о. помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Саттерфилд заявил в комитете по международным делам Палаты представителей США, что цель военных США - не смена режима, а победа над ИГ.
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Американский военные находятся в Сирии не с целью смены власти, а для победы над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), заявил и. о. помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Саттерфилд.

    Удары по Сирии
    Фото из открытых источников
    Взять на испуг. Как уничтожали ракеты над Сирией

    "Цель военных США не смена режима, а победа над ИГ", — сказал он, выступая в комитете по международным делам Палаты представителей США.

    При этом он заявил, что президент Сирии Башар Асад гораздо хуже бывшего иракского лидера Саддама Хусейна.

    Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии, выпустив более ста ракет, большую часть из которых сбили сирийские системы ПВО. В Министерстве обороны США заявили, что все намеченные при ударе цели были поражены.

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    На следующие сутки после авиаудара по объектам в Сирии были опубликованы фотографии разрушенных зданий. Сирийское информационное агентство SANA выложило на своем сайте снимки руин Научно-исследовательского института фармацевтической и химической промышленности.

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