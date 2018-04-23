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    Российские пранкеры позвонили главе ОЗХО

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    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (185)

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    Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) утверждают, что поговорили с гендиректором ОЗХО Ахметом Узюмджу. Он заявил, что Россия не препятствует работе экспертов организации в сирийской Думе.
    Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    На записи мужчина, представленный как Узюмджу, заявил, что РФ не пытается "зачистить" место происшествия.

    "Мы слышали эти спекуляции от нескольких стран, и мы не можем это подтвердить", — говорит собеседник пранкеров.

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    "Похоже, что они (русские – Ред.) хотят помочь нам развернуться и обеспечить безопасность, они также официально нас об этом уведомили. И мы надеемся, что в текущих обстоятельствах мы сможем выполнить свою работу и завершить миссию", — отметил он.

    Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке в Думе в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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