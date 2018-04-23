Российские пранкеры позвонили главе ОЗХО

На записи мужчина, представленный как Узюмджу, заявил, что РФ не пытается "зачистить" место происшествия.

"Мы слышали эти спекуляции от нескольких стран, и мы не можем это подтвердить", — говорит собеседник пранкеров.

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"Похоже, что они (русские – Ред.) хотят помочь нам развернуться и обеспечить безопасность, они также официально нас об этом уведомили. И мы надеемся, что в текущих обстоятельствах мы сможем выполнить свою работу и завершить миссию", — отметил он.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке в Думе в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.