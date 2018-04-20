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    Записки Джеймса Коми. Трамп объявил об отсутствии сговора с Россией

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    По словам американского лидера Дональда Трампа, "записки Джеймса Коми" "ясно показывают", что не было никакого сговора его предвыборного штаба с Российской Федерацией.
    Дональд Трамп
    REUTERS Joe Raedle

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что обнародованные записи бывшего директора ФБР Джеймса Коми, уволенного в мае 2017 года, свидетельствуют об отсутствии сговора с РФ его предвыборного штаба во время президентской кампании в 2016 году.

    "Только что вышли записки Джеймса Коми. Они ясно показывают, что не было никакого сговора или препятствий. Он также раскрыл секретную информацию. Вау! Продолжится ли охота на ведьм?" — написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.

    В четверг по местному времени министерство юстиции США передало конгрессу записи Коми, в которых он описывает свои частные беседы с Трампом.

    Читайте также: Было ли "вмешательство" РФ в выборы США: итоги расследования

    Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

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