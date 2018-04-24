На митинге в Запорожье губернатора послали на три буквы

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КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В Запорожье перед зданием областной госадминистрации состоялся митинг, участники которого потребовали отставки главы ОГА Константина Брыля.

Когда на акции протеста собралось несколько сот человек к ним вышел и сам Брыль. Запорожский губернатор попытался рассказать о переговорах с инициативной группой, однако его перебили.

Фото "Время новостей" Митинг за отставку губернатора Запорожской области Константина Брыля

Бывший глава одной из райадминистраций Запорожья Василий Варецкий вырвал микрофон из рук главы облгосадминистрации и послал его "на хрен".

Напомним, ранее в Запорожье во время проведения сессии областного совета произошли столкновения бывших участников АТО и охраны здания обладминистрации. Бывшие военнослужащие требовали выделить им положенную по закону землю.

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