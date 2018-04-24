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    На митинге в Запорожье губернатора послали на три буквы

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    Участники акции протеста у Запорожской облгосадминистрации освистали выступление губернатора Константина Брыля. Один из участником митинга вырвал у Брыля микрофон и послал его главу ОГА "на хрен".
    Видео "Время Новостей"

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В Запорожье перед зданием областной госадминистрации состоялся митинг, участники которого потребовали отставки главы ОГА Константина Брыля.

    Когда на акции протеста собралось несколько сот человек к ним вышел и сам Брыль. Запорожский губернатор попытался рассказать о переговорах с инициативной группой, однако его перебили.

    Фото "Время новостей"
    Митинг за отставку губернатора Запорожской области Константина Брыля

    Бывший глава одной из райадминистраций Запорожья Василий Варецкий вырвал микрофон из рук главы облгосадминистрации и послал его "на хрен".

    Напомним, ранее в Запорожье во время проведения сессии областного совета произошли столкновения бывших участников АТО и охраны здания обладминистрации. Бывшие военнослужащие требовали выделить им положенную по закону землю.

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