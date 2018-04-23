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    Ответ на дуб. Трамп подготовил подарок для Макрона

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    Дональд Трамп подарит Эммануэлю Макрону часть обивки стула из Голубой комнаты Белого дома. Французский президент ранее заявил, что вручит американскому коллеге дуб с севера страны.
    Эммануэль Макрон и Дональд Трамп в Париже
    facebook.com/DonaldTrump

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп подарят президенту Франции Эммануэлю Макрону часть обивки стула из Голубой комнаты Белого дома в ходе его визита, передает телеканал CNN.

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    Согласно сообщению, Макрон в понедельник прибудет в США с первым официальным визитом. В подарок он везет Трампу дуб с севера Франции – из мест, где во время Второй мировой начали высадку американские войска. По мнению французского лидера, дуб станет символом долгих отношений двух стран. Он сказал, что посадит дерево вместе с Трампом "в его саду".

    Как сообщает телеканал, за несколько месяцев до визита Макрона Меланья Трамп начала продумывать его детали, в том числе то, каким будет идеальный подарок.

    Одним из подарков станет заключенный в рамку отрезок обивки стула. Этот стул был частью мебельного гарнитура, созданного по заказу пятого президента США Джеймса Монро. Несколько лет спустя президент Джеймс Бьюкенен сменил обстановку. Позднее первая леди США и супруга Джона Кеннеди Жаклин вернула редкие предметы интерьера в Белый дом.

    Также сообщается, что чета Макрон получит в подарок альбом с фотографиями, которые будут сделаны в ходе их визита, и серебряную чашу компании Tiffany & Co. с подписями Дональда и Меланьи Трамп.

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