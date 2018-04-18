Стивен Спилберг установил исторический рекорд по киносборам

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КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Знаменитый режиссер Стивен Спилберг установил исторический рекорд по общим сборам своих фильмов в прокате, сообщает The Wrap.

Он стал первым кинематографистом, чьи картины в сумме собрали в прокате 10 миллиардов долларов. Спилберг преодолел эту отметку после выхода ленты "Первому игроку приготовиться", премьера которой состоялась в марте.

Спилберг более чем на три миллиарда обгоняет следующего режиссера из списка самых прибыльных — Питера Джексона, автора "Властелина колец". В общей сумме его проекты принесли 6,5 миллиарда долларов.

В фильмографии Спилберга такие картины, как "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана", "Челюсти", "Парк юрского периода" и серия об искателе приключений Индиане Джонсе.

Напомним, опубликован рейтинг "худших" фильмов лучших режиссеров.