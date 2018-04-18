наверх
18.04.201810:55
Курсы валют НБУ
  • USD26.08- 0.01
  • EUR32.23- 0.04
Рубрики
Ещё
    Культура

    Стивен Спилберг установил исторический рекорд по киносборам

    (обновлено: )184
    Карты американского режиссера в сумме собрали в прокате 10 миллиардов долларов. Спилберг преодолел эту отметку после выхода ленты "Первому игроку приготовиться".
    Режиссер и продюсер Стивен Спилберг
    AFP PHOTO / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Знаменитый режиссер Стивен Спилберг установил исторический рекорд по общим сборам своих фильмов в прокате, сообщает The Wrap.

    Он стал первым кинематографистом, чьи картины в сумме собрали в прокате 10 миллиардов долларов. Спилберг преодолел эту отметку после выхода ленты "Первому игроку приготовиться", премьера которой состоялась в марте.

    Спилберг более чем на три миллиарда обгоняет следующего режиссера из списка самых прибыльных — Питера Джексона, автора "Властелина колец". В общей сумме его проекты принесли 6,5 миллиарда долларов.

    В фильмографии Спилберга такие картины, как "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана", "Челюсти", "Парк юрского периода" и серия об искателе приключений Индиане Джонсе.

    Напомним, опубликован рейтинг "худших" фильмов лучших режиссеров.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Ситуация в Сирии, город Дума. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны