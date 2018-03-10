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    Мэрил Стрип

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Мэрил Стрип на 90-й церемонии вручения Оскара
    Появилось видео, как Мэрил Стрип заводит толпу на церемонии "Оскар" 
    07:52 05.03.2018
    591Церемония "Оскар": триумф "Формы воды"
    Во время церемонии вручения награды киноакадемии трехкратная обладательница "Оскара" стоя приветствовала двукратную победительницу в номинации "Лучшая актриса".
    Мэрил Стрип. Архивное фото
    Названа самая лучшая актриса в истории кинематографа
    19:00 15.02.2018
    626
    Мэрил Стрип три раза становилась лауреатом премии Американской киноакадемии. В числе заслуг актрисы также отмечена ее роль в фильме "Выбор Софи".
    Режиссер и продюсер Стивен Спилберг
    Лучшие фильмы 2017 года: выбор кинокритиков
    15:24 30.11.2017
    1009
    В списке лучших кинокартин уходящего года — работа Стивена Спилберга, Тома Хэнкса и Мэрил Стрип, которые создали фильм "Секретное досье" о расследовании журналистов.
    Мэрил Стрип. Архивное фото
    Голливудская знаменитость рассказала о насилии в ее жизни
    20:55 20.11.2017
    492
    Как сообщила мировая знаменитость Мэрил Стрип, чтобы спастись во время одного из случаев насилия, ей пришлось притвориться мертвой, пока не прекратятся удары.
    Премия Оскар Номинанация Лучшая женская роль
    Эмма Стоун, Натали Портман и Мэрил Стрип поборются за "Оскар"
    18:56 24.01.2017
    307"Оскар-2017". Победители
    На престижную кинонаграду, кроме Портман, Стрип и Стоун, номинированы Рут Негга за роль в фильме "Лавинг" и француженка Изабель Юппер за роль в картине "Она".
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп ответил на критику Стрип, назвав ее "фанаткой Клинтон"
    11:53 09.01.2017
    498Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    В коротком разговоре Дональд Трамп отметил, что "не удивлен" критике во время церемонии вручения премии "Золотой глобус" со стороны "людей из либерального кино".
    Мэрил Стрип раскритиковала Трампа
    Вручение премии "Золотой глобус": Мэрил Стрип раскритиковала Трампа 
    07:38 09.01.2017
    1080Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Голливудская актриса Мэрил Стрип на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в своей речи резко раскритиковала новоизбранного президента США Дональда Трампа.
    Мэрил Стрип спародировала Дональда Трампа. Видео
    Мэрил Стрип спародировала Дональда Трампа 
    15:59 08.06.2016
    183
    Актриса исполнила песню Mamma Mia! напару с актрисой Кристин Барански. Последняя, к слову, изображала Хилари Клинтон. Кроме того, Стрип даже удалось повторить нью-йоркский акцент эксцентричного миллиардера.
    Мерил Стрип
    Актриса Мэрил Стрип впервые возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
    19:49 14.10.2015
    40
    Легендарная американская киноактриса Мэрил Стрип впервые возглавит жюри 66-го международного кинофестиваля "Берлинале", который состоится в феврале 2016 года.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мэрил Стрип. Архивное фото
    Названа самая лучшая актриса в истории кинематографа
    19:00 15.02.2018
    626
    Мэрил Стрип три раза становилась лауреатом премии Американской киноакадемии. В числе заслуг актрисы также отмечена ее роль в фильме "Выбор Софи".
    Мэрил Стрип на 90-й церемонии вручения Оскара
    Появилось видео, как Мэрил Стрип заводит толпу на церемонии "Оскар" 
    07:52 05.03.2018
    591
    Во время церемонии вручения награды киноакадемии трехкратная обладательница "Оскара" стоя приветствовала двукратную победительницу в номинации "Лучшая актриса".
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