Актриса исполнила песню Mamma Mia! напару с актрисой Кристин Барански. Последняя, к слову, изображала Хилари Клинтон. Кроме того, Стрип даже удалось повторить нью-йоркский акцент эксцентричного миллиардера.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Актриса исполнила песню Mamma Mia! напару с актрисой Кристин Барански. Последняя, к слову, изображала Хилари Клинтон. Кроме того, Стрип даже удалось повторить нью-йоркский акцент эксцентричного миллиардера.