В интернете появился трейлер научно-фантастической драмы "Сфера", основанной на романе Дэйва Эггерса. Режиссер фильма - Джеймс Понсольдт. В главных ролях фильма снимаются Том Хэнкс, Эмма Уотсон, Джон Бойега и Карен Гиллан.
Американский актер Том Хэнкс по просьбе блогеров прочитал рэп из фильма "Большой" 28-летней давности. Видеоролик блогеры Уэсли Чан и Филип Ван опубликовали на Youtube, где его за несколько часов посмотрели уже почти 100 тысяч раз.
Актер, продюсер, сценарист и кинорежиссер Томас Джеффри "Том" Хэнкс родился 9 июля 1956 года в Конкорде, штат Калифорния, США. Карьеру киноактера юбиляр начал с небольших ролей в сериалах "Счастливые дни", "Лодка любви" и "Такси".
Последний месяц от 25-летнего Честера Хэнкса - сына голливудского актера от брака с актрисой Рите Уилсон - не было новостей. Сын актера 23 июля написал в Instagram, что не будет некоторое время появляться в сети.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".