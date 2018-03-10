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    Том Хэнкс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Фильм Секретное досье. Том Хэнкс
    Назван лучший актер в истории
    20:00 12.01.2018
    780
    По результатам голосования, Хэнкс получил более 22 тысяч голосов и занял первое место в рейтинге. На втором месте – звезда 40-х – 50-х годов американская актриса Бетт Дэвис.
    Кинопремия Золотой глобус
    Названы номинанты на "Золотой глобус" за лучшие актерские работы
    16:24 11.12.2017
    121
    Сообщается, что Том Хэнкс поборется за награду в категории "лучший актер в драматическом фильме, а Хью Джекманом в категории "лучший актер в комедии".
    Режиссер и продюсер Стивен Спилберг
    Лучшие фильмы 2017 года: выбор кинокритиков
    15:24 30.11.2017
    1009
    В списке лучших кинокартин уходящего года — работа Стивена Спилберга, Тома Хэнкса и Мэрил Стрип, которые создали фильм "Секретное досье" о расследовании журналистов.
    Появился трейлер фильма Сфера с Уотсон и Хэнксом
    Появился трейлер фильма "Сфера" с Уотсон и Хэнксом 
    19:18 07.12.2016
    298
    В интернете появился трейлер научно-фантастической драмы "Сфера", основанной на романе Дэйва Эггерса. Режиссер фильма - Джеймс Понсольдт. В главных ролях фильма снимаются Том Хэнкс, Эмма Уотсон, Джон Бойега и Карен Гиллан.
    Народный депутат от фракции Народный фронт Юрий Тимошенко приковал Виту Заверуху к себе наручниками
    Фотоитоги 23 ноября: нардеп Тимошенко в наручниках с Заверухой, медаль Тома Хэнкса 
    18:55 23.11.2016
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    В среду народный депутат от фракции "Народный фронт" Юрий Тимошенко приковал себя наручниками к Вите Заверухе прямо в зале Апелляционного суда Киева.
    Том Хэнкс прочитал рэп из фильма 1988 года. Видео
    Том Хэнкс прочитал рэп из фильма 1988 года 
    15:25 25.10.2016
    141
    Американский актер Том Хэнкс по просьбе блогеров прочитал рэп из фильма "Большой" 28-летней давности. Видеоролик блогеры Уэсли Чан и Филип Ван опубликовали на Youtube, где его за несколько часов посмотрели уже почти 100 тысяч раз.
    Том Хэнкс стал случайным участником свадебной фотосессии
    Как Том Хэнкс случайно стал участником свадебной фотосессии 
    14:52 28.09.2016
    358
    Знаменитый голливудский актер Том Хэнкс во время пробежки по Центральному парку в Нью-Йорке, увидев фотографировавшихся молодоженов Элизабет и Райана, остановился, чтобы приветствовать их.
    Том Хэнкс
    Том Хэнкс сфотографировался с молодоженами во время пробежки в парке
    14:54 27.09.2016
    253
    Как рассказала свадебный фотограф Мэг Миллер, фотосессия была в разгаре, когда к ним неожиданно подошел актер и сказал: "Привет, я Том Хэнкс" и принял участие в фотосессии.
    Голливудский актер Том Хэнкс
    Биография Тома Хэнкса, отмечающего 60-летие. Справка
    03:17 09.07.2016
    237
    Актер, продюсер, сценарист и кинорежиссер Томас Джеффри "Том" Хэнкс родился 9 июля 1956 года в Конкорде, штат Калифорния, США. Карьеру киноактера юбиляр начал с небольших ролей в сериалах "Счастливые дни", "Лодка любви" и "Такси".
    Том Хэнкс
    Сын голливудского актера Тома Хэнкса пропал в пустыне
    14:57 28.08.2015
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    Последний месяц от 25-летнего Честера Хэнкса - сына голливудского актера от брака с актрисой Рите Уилсон - не было новостей. Сын актера 23 июля написал в Instagram, что не будет некоторое время появляться в сети.
    Актер Том Хэнкс
    Житель Нью-Йорка вернул Тому Хэнксу потерянную кредитную карту
    05:12 14.03.2015
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    Парень по имени Тони нашел мою кредитку на одной из улиц Нью-Йорка и вернул ее, ты делаешь этот город еще лучше, спасибо, написал Том Хэнкс в Twitter.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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