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Американский актер Том Хэнкс по просьбе блогеров прочитал рэп из фильма "Большой" 28-летней давности. Видеоролик блогеры Уэсли Чан и Филип Ван опубликовали на Youtube, где его за несколько часов посмотрели уже почти 100 тысяч раз.