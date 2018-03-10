Согласно данным, музейный комплекс будет расположен на площади в 76 квадратных километров и создаст десятки тысяч рабочих мест по его строительству, на постоянной основе в музейном комплексе будут работать более одной тысячи человек.
Мировые СМИ обсуждают пожар в пятизвездочном отеле-небоскребе в Дубае, заявление полиции Мюнхена о чрезвычайно серьезной угрозе терактов, а также извинение Джорджа Лукаса перед создателями продолжения киносаги "Звездные войны".
Фильм станет продолжением картины "Звёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы", которая выйдет в декабре 2015 года. Режиссером ленты стал Джей Джей Абрамс, один из создателей сериала "Остаться в живых" и постановщик последних фильмов из киновселенной "Звездного пути"
Свадьба прошла на калифорнийском ранчо кинорежиссера в окружении близких друзей пары. В частности, был приглашен друг Лукаса и не менее знаменитый голливудский режиссер Стивен Спилберг, который произнес торжественный тост.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".