наверх
10.03.201807:36
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Джордж Лукас

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Режиссер Джордж Лукас
    Режиссер Джордж Лукас создаст музей c коллекцией экспонатов из "Звездных войн"
    07:45 11.01.2017
    51
    Согласно данным, музейный комплекс будет расположен на площади в 76 квадратных километров и создаст десятки тысяч рабочих мест по его строительству, на постоянной основе в музейном комплексе будут работать более одной тысячи человек.
    Пожар в отеле-небоскребе Address Downtownв Дубае
    Обзор ИноСМИ: пожар в Дубае, тревога в Мюнхене, арест в Нью-Йорке
    11:11 01.01.2016
    1951
    Мировые СМИ обсуждают пожар в пятизвездочном отеле-небоскребе в Дубае, заявление полиции Мюнхена о чрезвычайно серьезной угрозе терактов, а также извинение Джорджа Лукаса перед создателями продолжения киносаги "Звездные войны".
    Мировая премьера фильма Звездные войны: Пробуждение силы в США. Закрытый показ
    Джордж Лукас раскритиковал новые "Звездные войны"
    17:45 31.12.2015
    334
    Создатель знаменитой киносаги остался недоволен седьмым эпизодом "Звездных войн", в съемках которого он не участвовал. Лукас заявил, что продал франшизу "белым рабовладельцам".
    Мировая премьера фильма Звездные войны: Пробуждение силы в США. Закрытый показ
    Мировая премьера фильма "Звездные войны: Пробуждение силы". Закрытый показ 
    11:00 15.12.2015
    856
    Закрытая мировая премьера седьмого эпизода космической саги "Звездные войны: Пробуждение силы" состоялась в Лос-Анджелесе в понедельник.
    Режиссер Джордж Лукас
    Джордж Лукас станет лауреатом престижной награды США в области искусства
    20:47 06.12.2015
    67
    Согласно информации, в этом году вместе с Лукасом награду получат знаменитый японский дирижер Седзи Одзава, певицы Кэрол Кинг и Рита Морено, а также звезда Бродвея Сесиль Тайсон.
    Персонаж фильма Звездные войны Йода. Архивное фото
    Восьмой эпизод "Звездных войн" выйдет на экраны в мае 2017 года
    23:34 12.03.2015
    95
    Фильм станет продолжением картины "Звёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы", которая выйдет в декабре 2015 года. Режиссером ленты стал Джей Джей Абрамс, один из создателей сериала "Остаться в живых" и постановщик последних фильмов из киновселенной "Звездного пути"
    Джордж Лукас и Мелоди Хобсон
    Режиссер Джордж Лукас женился во второй раз
    09:29 25.06.2013
    7
    Свадьба прошла на калифорнийском ранчо кинорежиссера в окружении близких друзей пары. В частности, был приглашен друг Лукаса и не менее знаменитый голливудский режиссер Стивен Спилберг, который произнес торжественный тост.
    Джордж Лукас и Мелоди Хобсон
    Джордж Лукас собрался под венец на 69-м году жизни
    09:03 04.01.2013
    154
    Легенда американской киноиндустрии Джордж Лукас и его подруга, 43-летняя владелица инвестиционной компании Меллоди Хобсон объявили о своей помолвке.
    Режиссер Джордж Лукас
    Джордж Лукас считает, что "Звездные войны" можно снимать еще 100 лет
    07:46 31.10.2012
    14
    Известный американский режиссер Джордж Лукас считает, что новые эпизоды его легендарной киноэпопеи "Звездные войны" можно снимать еще в течение 100 лет.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги