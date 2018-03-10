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    Сергей Мокрицкий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Кадр из фильма Незламна
    Незламна битва за Севастополь и ее последствия
    15:26 05.05.2015
    6343
    Так получилось что занятость, нелегкая судьба журналиста и банальное отсутствие интереса не позволили автору этих строк посмотреть любую из версий этого фильма сразу, то есть - в первые дни проката.
    Незламна
    Сергей Мокрицкий, режиссер "Незламна": у каждого из нас свой Севастополь
    13:16 05.05.2015
    1067
    В Украине и в России одновременно вышел один и тот же фильм с разными названиями – "Незламна" и "Битва за Севастополь". Особенность картины в том, что это один из немногих совместных российско-украинских проектов за последние несколько лет.
    Незламна
    "Несгибаемая" - странное кино про войну
    13:12 05.05.2015
    2507
    Прокат кинофильма "Незламна" ("Несгибаемая" - с укр.) оказался сенсационным — кинокартину за первые дни проката в Украине посмотрело рекордное число зрителей, но с самим фильмом не все так просто.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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