В Украине и в России одновременно вышел один и тот же фильм с разными названиями – "Незламна" и "Битва за Севастополь". Особенность картины в том, что это один из немногих совместных российско-украинских проектов за последние несколько лет.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".