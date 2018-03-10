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    Людмила Павличенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Съемки фильма Незламна
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    15:53 22.04.2016
    2510Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Больше года назад, 23 марта, в киевском кинотеатре Cinema City в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza состоялся допремьерный показ совместного украинско-российского фильма "Незламна".
    Незламна
    "Несгибаемая" - странное кино про войну
    13:12 05.05.2015
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    Прокат кинофильма "Незламна" ("Несгибаемая" - с укр.) оказался сенсационным — кинокартину за первые дни проката в Украине посмотрело рекордное число зрителей, но с самим фильмом не все так просто.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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