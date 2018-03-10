наверх
10.03.201805:15
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Дэвид Линч

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Дэвид Линч - наш кандидат! Фотожабы 
    11:24 20.11.2017
    492
    На минувших выходных Киев посетил культовый американский режиссер, снявший знаменитый сериал "Твин Пикс", Дэвид Линч. Он успел провести лекцию и пообщаться с украинским президентом.
    Президент Украины Петр Порошенко провел встречу в Киеве с американским кинорежиссером Дэвидом Линчем
    Украинский "Твин Пикс". Порошенко предложил Линчу снять фильм про АТО
    18:06 18.11.2017
    254
    Президент предложил легендарному режиссеру обдумать возможность создания кино об украинских героях и тех событиях, которые сейчас происходят в Украине.
    Легендарный режиссер Дэвид Линч прибыл в Киев. Видео
    Культовый режиссер Дэвид Линч прибыл в Киев 
    02:54 17.11.2017
    408
    По прилету в украинскую столицу режиссеру сериала "Твин Пикс" вручили голубую розу, поскольку она является одним из символов мистической телесаги.
    Режиссер Дэвид Линч
    Культовый американский режиссер приедет в Киев
    21:15 21.10.2017
    252
    Режиссер приедет в Украину в рамках открытия украинского представительства всемирного благотворительного фонда David Lynch Foundation, основанного еще в 2005 году.
    Кадр из фильма Твин Пикс. Архивное фото
    Немецкий телеканал показал эпизод сериала "Твин Пикс" на неделю раньше
    02:48 08.08.2017
    61
    Тринадцатый эпизод сериала вышел в США в воскресенье вечером, на следующее утро эпизод должен был быть загружен в потоковый сервис телеканала Sky Germany. Вместо этого зрители канала смогли посмотреть 14-ю серию "Твин Пикс".
    Режиссер Дэвид Линч
    Режиссер "Твин Пикс" передумал уходить из кино
    12:23 29.05.2017
    83
    По словам известного американского режиссера Дэвида Линча, он не планирует уходить из кино, а просто пока не определился, что будет снимать в будущем.
    Режиссер Девид Линч на красной дорожке в Каннах
    Канны: культовый режиссер вышел на красную дорожку с героями "Твин Пикса" 
    08:42 26.05.2017
    166
    Известный режиссер Дэвид Линч вышел на красную дорожку кинофестиваля в Каннах с героями культового сериала "Твин Пикс", третий сезон которого вышел на минувшей неделе.
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День девятый
    "Твин Пикс" и его создатели в Каннах 
    05:34 26.05.2017
    251
    С 21 мая начался показ третьего сезона легендарного сериала "Твин Пикс", который состоит из 18 серий, съемки нового сезона начались осенью 2015 года и завершились в апреле 2016 года.
    Кинорежиссер Дэвид Линч
    Культовый американский режиссер объявил об уходе из кино
    20:49 05.05.2017
    172
    Американский кинорежиссер Дэвид Линч заявил, что фильмы, собирающие кассу, не те, которые бы ему хотелось снимать. Поэтому он завершает карьеру.
    Тизер третьего сезона Твин Пикса
    Тизер третьего сезона "Твин Пикс": Дэвид Линч и пончик 
    19:58 20.12.2016
    162
    Телеканал Showtime опубликовал видео - тизер долгожданного третьего сезона культового сериала Дэвида Линча "Твин Пикс". В видео, которое длится всего несколько секунд, - сам режиссер в роли агента Гордона Коула.
    Пресс-конференция Дэвида Линча, посвященная презентации книги Поймать большую рыбу. Медитация, осознанность и творчество.
    Дэвид Линч снимет продолжение сериала "Твин Пикс"
    05:59 16.05.2015
    115
    "Твин Пикс" возвращается на телеканал Showtime, написал режиссер Дэвид Линч. Ранее режиссер хотел отказаться от возобновления съемок сериала из-за недостаточного финансирования проекта.
    Актеры Твин Пикса. Видео
    Актеры "Твин Пикса" просят Дэвида Линча продолжить съемки сериала 
    03:15 13.04.2015
    455
    В видео, стремительно набирающем популярность, актеры объясняют, что "Твин Пикс" без Дэвида Линча — это вовсе не "Твин Пикс", при этом они каждый раз по-разному заканчивают фразу.
    Дэвид Линч. Архивное фото
    Дэвид Линч отказался снимать продолжение сериала "Твин Пикс"
    03:30 06.04.2015
    104
    После года и четырех месяцев переговоров Линч ушел, потому что "было предложено недостаточное количество денежных средств для написания того сценария".
    Актриса Шерил Ли, сыгравшая Лору Палмер в культовом сериале Твин Пикс
    Актриса, сыгравшая Лору Палмер в сериале "Твин Пикс", снимется в продолжении
    04:18 19.01.2015
    351
    Режиссер Дэвид Линч объявил в октябре, что снимет продолжение одного из наиболее успешных американских телесериалов 90-х годов. Свое участие в сериале уже подтвердил Кайл Маклахлен, исполнитель главной роли спецагента ФБР.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги