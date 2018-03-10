Тринадцатый эпизод сериала вышел в США в воскресенье вечером, на следующее утро эпизод должен был быть загружен в потоковый сервис телеканала Sky Germany. Вместо этого зрители канала смогли посмотреть 14-ю серию "Твин Пикс".
Телеканал Showtime опубликовал видео - тизер долгожданного третьего сезона культового сериала Дэвида Линча "Твин Пикс". В видео, которое длится всего несколько секунд, - сам режиссер в роли агента Гордона Коула.
Режиссер Дэвид Линч объявил в октябре, что снимет продолжение одного из наиболее успешных американских телесериалов 90-х годов. Свое участие в сериале уже подтвердил Кайл Маклахлен, исполнитель главной роли спецагента ФБР.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".