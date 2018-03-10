Голливудские звезды Николь Кидман, Ума Турман, Хелен Миррен считают, что съемки в естественном виде без макияжа в календаре Pirelli-2017, созданном немецким фотографом Питер Линдбергом, предоставили им долгожданную свободу выбора быть собой, раскрыть свою душу.
На церемонию вручения собрались знаменитости самого разного уровня - Клинт Иствуд, Кейт Хадсон, Леонардо Ди Каприо, Бен Кингсли, Энди МакДауэлл, Эдди Мерфи, Лесли Манн, Сьюзен Сарандон и многие другие.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".