наверх
10.03.201812:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Николь Кидман

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    50-летняя Николь Кидман украсила обложку известного глянца
    Откровенная фотосессия для глянца вечно юной Николь Кидман 
    18:00 28.08.2017
    810
    Николь Кидман снялась в эффектной фотосессии для австралийского Stellar. На снимках красотка в бассейне позирует в довольно откровенном наряде, не стесняясь своего тела.
    Николь Кидман
    Всегда шикарна. Николь Кидман - 50 лет 
    14:56 20.06.2017
    1001
    Всего Кидман снялась в около 70 фильмах и сериалах. За свою карьеру она была удостоена премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" и множества других наград.
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День пятый
    Кидман призналась в Каннах, что поддерживает режиссеров, в которых верит
    13:23 22.05.2017
    157
    По словам оскароносной актрисы Николь Кидман, она всегда старается поддерживать режиссеров, у которых занята в съемочном процессе и в которых верит.
    Николь Кидман снялась в фотосессии украинского фотографа
    Николь Кидман в фотосессии украинского фотографа 
    10:39 25.02.2017
    400
    Николь Кидман фотографировалась в нарядах из новой коллекции Jil Sander, Valentino, Johanna Ortiz и Eugenia Kim, а стилистом выступил Трейси Тейлор.
    Актриса Николь Кидман
    Николь Кидман призвала американцев поддержать Трампа
    15:56 13.01.2017
    303Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Австралийская актриса Николь Кидман, ранее не выражавшая своих политических взглядов, призвала поддержать избранного президента США Дональда Трампа.
    Презентация Календаря Pirelli 2017
    Презентация календаря Pirelli-2017: звезды Голливуда Кидман, Турман и Миррен 
    05:32 30.11.2016
    682
    Голливудские звезды Николь Кидман, Ума Турман, Хелен Миррен считают, что съемки в естественном виде без макияжа в календаре Pirelli-2017, созданном немецким фотографом Питер Линдбергом, предоставили им долгожданную свободу выбора быть собой, раскрыть свою душу.
    Церемония награждения Hollywood Film Awards-2016
    Церемония награждения Hollywood Film Awards-2016 
    23:43 07.11.2016
    165
    На церемонию вручения собрались знаменитости самого разного уровня - Клинт Иствуд, Кейт Хадсон, Леонардо Ди Каприо, Бен Кингсли, Энди МакДауэлл, Эдди Мерфи, Лесли Манн, Сьюзен Сарандон и многие другие.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги