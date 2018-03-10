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    Рассел Кроу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Актер Рассел Кроу на фотосессии своего фильма Славные парни (The Nice Guys) в рамках 69-го Каннского кинофестиваля
    Рассел Кроу: мне не нужно, чтобы окружающие думали, что я хороший человек
    13:18 12.06.2016
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    Фильм "Славные парни" выйдет в прокат 16 июня. Одну из главных ролей в нем исполнил Рассел Кроу. Предлагаем вашему вниманию интервью с популярным голливудским актером.
    Актер Рассел Кроу
    Папа Римский встретился с Расселом Кроу и благословил фильм "Ной"
    08:54 25.03.2014
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    Голливудский актер Рассел Кроу (Russell Crow), сыгравший главную роль в фильме "Ной", после двух неудачных попыток все-таки встретился с папой Римским Франциском, который благословил картину.
    Рассел Кроу.
    СМИ: Рассел Кроу рассказал в Москве о "Ное" и своей любви к фермерству
    14:59 17.03.2014
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    Голливудский актер Расселл Кроу приехал в Москву, чтобы представить фильм режиссера Даррена Аронофски "Ной", в котором он сыграл заглавную роль.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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