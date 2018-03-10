31-летняя российская супермодель Ирина Шейк, которая долгое время встречалась с футболистом Криштиану Роналду, а сейчас живет со звездой Голливуда Брэдли Купером, покорила Канны точеной фигурой всего спустя месяц после родов.
Отметим, что 42-летний Купер — американский актер, четырехкратный номинант на премию "Оскар". Ирина Шейк является супермоделью. О появлении малыша на свет СМИ узнали лишь спустя две недели после родов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".