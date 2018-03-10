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    Ирина Шейк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Супермодель Ирина Шейк удивила поклонников яркими снимками топлес
    Супермодель Ирина Шейк удивила поклонников яркими снимками топлес
    10:50 02.02.2018
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    По словам интернет-пользователей, фотографии девушки достаточно горячи, но не вульгарны, только намекают на откровенность - а остальное читатели должны додумать сами.
    Модель Ирина Шейк разделась для фотосессии
    Известная модель полностью разделась для фотосессии
    10:59 15.12.2017
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    Ирина Шейк опубликовала фото и видео, в которых она предстает полностью обнаженной. Откровенный ролик предназначен для продвижения фотокниги.
    Модель и актриса Ирина Шейк
    Всемирно известная супермодель снялась полностью обнаженной
    18:40 08.12.2017
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    Ирина Шейк выложила новую фотографию, которую уже "лайкнули" более 260 тысяч подписчиков. На ней она запечатлена полностью обнаженной. Топ-модель прикрылась книгой.
    Супермодель Ирина Шейк. Архивное фото
    Топлес и в водолазной маске. Ирина Шейк удивила новым образом
    18:36 07.09.2017
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    На фотографии, которой известная супермодель Ирина Шейк поделилась в соцсети, она предстала в образе дайвера - из аксессуаров лишь водолазная маска.
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День восьмой
    Сексапильная Шейк сразила Канны роскошной фигурой после родов 
    18:20 24.05.2017
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    31-летняя российская супермодель Ирина Шейк, которая долгое время встречалась с футболистом Криштиану Роналду, а сейчас живет со звездой Голливуда Брэдли Купером, покорила Канны точеной фигурой всего спустя месяц после родов.
    Ирина Шейк и Бредли Купер
    Актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк стали родителями - СМИ
    10:59 10.04.2017
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    Отметим, что 42-летний Купер — американский актер, четырехкратный номинант на премию "Оскар". Ирина Шейк является супермоделью. О появлении малыша на свет СМИ узнали лишь спустя две недели после родов.
    Ириша Шейк и Криштиану Роналду
    Роналду прокомментировал расставание с Ириной Шейк
    17:19 20.01.2015
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    Знаменитый игрок "Реала" и сборной Португалии подтвердил, что расстался с моделью из России. Криштиану пожелал Ирине Шейк "большого счастья".
    Ириша Шейк и Криштиану Роналду
    Представитель Ирины Шейк заявил, что мама Роналду не повлияла на распад пары
    00:02 18.01.2015
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    В субботу агентство DPA со ссылкой на представителя модели сообщило о расставании Роналду и Шейк после почти пяти лет отношений.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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