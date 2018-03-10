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    Моника Беллуччи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Актриса Моника Беллуччи на фотоколле фильма Чудеса режиссера Аличе Рорвахер в рамках 67-го Каннского кинофестиваля. Архивное фото
    Кинозвезда взбудоражила сеть эротическим снимком
    15:42 17.11.2017
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    Моника Беллуччи выложила на странице в соцсети архивную фотографию, на которой она лежит в гамаке полностью обнаженная. На момент публикации снимок набрал почти 81 тыс. лайков.
    Моника Белуччи страстно поцеловала ведущего во время церемонии открытия Каннского кинофестиваля
    Страстные Канны: Белуччи на сцене откровенно поцеловала коллегу 
    12:05 18.05.2017
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    Одна из самых красивых и желанных женщин мира, итальянская актриса Моника Белуччи на сцене Каннского кинофестиваля слилась в страстном поцелуе с коллегой Алексом Луцем.
    Моника Белуччи. Архивное фото
    Моника Белуччи станет ведущей юбилейного Каннского кинофестиваля
    15:06 21.03.2017
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    Как сообщили организаторы киносмотра, Моника Белуччи имеет долгую историю дружбы с Каннским кинофестивалем и в этом году она станет ведущей церемоний открытия и закрытия.
    Моника Белуччи отмечает юбилей
    Моника Беллуччи отмечает 50-летие 
    12:08 30.09.2014
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    Итальянская актриса Моника Беллуччи отмечает во вторник 50-летие. Смотрите на видео самые яркие кадры из жизни всемирно известной актрисы.
    Актриса Моника Беллуччи
    Моника Беллуччи отмечает 50-летие
    00:20 30.09.2014
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    Одна из последних работ актрисы - главная роль в дуэте с Эмиром Кустурицей в его картине под рабочим названием "Война и любовь, или Любовная трилогия".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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