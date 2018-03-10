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Моника Беллуччи
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Кинозвезда взбудоражила сеть эротическим снимком
15:42 17.11.2017
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Моника Беллуччи выложила на странице в соцсети архивную фотографию, на которой она лежит в гамаке полностью обнаженная. На момент публикации снимок набрал почти 81 тыс. лайков.
Страстные Канны: Белуччи на сцене откровенно поцеловала коллегу
12:05 18.05.2017
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Одна из самых красивых и желанных женщин мира, итальянская актриса Моника Белуччи на сцене Каннского кинофестиваля слилась в страстном поцелуе с коллегой Алексом Луцем.
Моника Белуччи станет ведущей юбилейного Каннского кинофестиваля
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Моника Беллуччи отмечает 50-летие
12:08 30.09.2014
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Итальянская актриса Моника Беллуччи отмечает во вторник 50-летие. Смотрите на видео самые яркие кадры из жизни всемирно известной актрисы.
Моника Беллуччи отмечает 50-летие
00:20 30.09.2014
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