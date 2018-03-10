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Белла Хадид
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Супермодель Белла Хадид поразила голым фото с щенком
15:17 01.02.2018
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Стилист Мими Каттрелл опубликовала в своем Instagram фото супермодели Беллы Хадид из примерочной магазина What Goes Around Comes Around в Нью-Йорке.
Знаменитые сестры-модели шокировали обнаженной фотосессией
13:15 30.01.2018
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Одни из самых известных моделей мира сестры Белла и Джиджи Хадид снялись обнаженными для фотосессии в глянцевом журнале. Фото шокировало не только читателей, но и близких девушек.
Грациозная Белла Хадид заворожила мир моды
12:11 18.12.2017
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Известная американская модель палестинского происхождения Белла Хадид "взорвала" Неделю моды в Париже.
Откровенное платье Беллы Хадид на красной дорожке в Каннах
04:17 21.05.2016
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Американская топ-модель Белла Хадид появилась на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля в платье с разрезом до талии.
Белла Хадид шокировала в Каннах слишком откровенным платьем
16:21 19.05.2016
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Белла — младшая сестра другой известной модели Джиджи Хадид. Они выросли в Лос-Анджелесе в семье владельца строительной компании Мохамеда Хадида и модели Иоаланды Фостер.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
06:24 09.03.2018
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Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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Грациозная Белла Хадид заворожила мир моды
12:11 18.12.2017
1353
Известная американская модель палестинского происхождения Белла Хадид "взорвала" Неделю моды в Париже.
Грациозная Белла Хадид заворожила мир моды
12:11 18.12.2017
1353
Известная американская модель палестинского происхождения Белла Хадид "взорвала" Неделю моды в Париже.
Откровенное платье Беллы Хадид на красной дорожке в Каннах
04:17 21.05.2016
2201
Американская топ-модель Белла Хадид появилась на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля в платье с разрезом до талии.
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