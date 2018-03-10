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    Ашхабад

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Петр Порошенко и Гурбангулы Бердымухамедов
    Рабочий визит Порошенко в Туркменистан 
    11:34 29.10.2015
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    Президент Петр Порошенко в четверг находится с рабочим визитом в Туркменистане. В украинскую делегацию вошли Геннадий Зубко, Павел Климкин, Алексей Павленко, Андрей Пивоварский и Олег Гладковский.
    Визит Петра Порошенко в Ашхабад
    Переговоры Порошенко и Бердымухамедова в Ашхабаде 
    10:29 29.10.2015
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    Президент Украины проводит официальный визит в Туркмении. В президентском дворце Рухиет прошли встреча двух глав государств.
    Ограда президентского дворца Огузхан в центре Ашхабада
    МИД Туркмении сообщил, о чем будут говорить Порошенко и Бердымухамедов
    03:33 29.10.2015
    361
    Как считают эксперты, главной темой на нынешних туркмено-украинских переговорах будет экономика, в частности, ход реализации украинскими компаниями в Туркменистане ряда важных проектов и возможность заключения новых контрактов.
    Первая статуя президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова открыта в Ашхабаде
    Фотоитоги 25 мая: захват заложников под Харьковом и золотая статуя в Ашхабаде 
    09:40 26.05.2015
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    На трассе Киев — Харьков образовалась огромная пробка из-за того, что автомагистраль была перекрыта работниками милиции и пожарными. На автозаправке "ОККО" в районе села Коротич были захвачены заложники.
    Милиция и скорые на месте захвата заложников в Харьковской области
    Хроника 25 мая: захват заложников под Харьковом и в Киеве
    09:18 26.05.2015
    705Донбасс. Замороженный конфликт
    В понедельник, 25 мая, под Харьковом мужчина убил двух человек и захватил заложников на одной из АЗС, в ночь на вторник, по сообщениям СМИ, в Киеве вооруженный мужчина, предположительно бывший участник АТО, взял в заложники ребенка.
    Первая статуя президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова открыта в Ашхабаде
    В Туркменистане установили 21-метровый памятник действующему президенту
    13:43 25.05.2015
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    Первая статуя Бердымухамедова установлена на восьмом году его президентства. Высота монумента 21 метр, высота мраморного постамента 15 метров. Статуя выполнена из бронзы и покрыта сусальным золотом в 24 карата.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Президент Турции отверг критику нового президентского дворца
    18:31 06.11.2014
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    По данным министра финансов Мехмета Шимшека, затраты на строительство президентского дворца составляют 615 миллионов долларов.
    Аэропорт
    Международный аэропорт "Донецк" принял первый авиарейс из Ашхабада
    13:36 28.10.2013
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    Международный аэропорт "Донецк" принял первый авиарейс "Ашхабад - Донецк" флагманского авиаперевозчика Туркменистана авиакомпании "Turkmenistan Airlines" в ночь с воскресенья на понедельник.
    Ашхабад
    Ашхабад попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый беломраморный город
    13:07 25.05.2013
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    Как гласит сертификат, туркменская столица включена в Книгу рекордов Гиннесса за самую высокую плотность беломраморных зданий - в Ашхабаде построено 543 новых здания, облицованных белым мрамором, общей площадью 4,514 миллиона квадратных метров.
    Флаг Содружества Независимых Государств
    Главы МИД СНГ согласовали повестку дня саммита в Ашхабаде - МИД РФ
    16:47 04.12.2012
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    Среди согласованных документов - проекты соглашений по обеспечению коллективного взаимодействия в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, развитию военного образования и другие.
    Совет по вопросам АПК стран СНГ соберется в октябре в Ашхабаде
    14:47 11.09.2012
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    Очередное заседание Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ состоится в октябре этого года в Ашхабаде в рамках председательства Туркменистана.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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