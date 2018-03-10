Как считают эксперты, главной темой на нынешних туркмено-украинских переговорах будет экономика, в частности, ход реализации украинскими компаниями в Туркменистане ряда важных проектов и возможность заключения новых контрактов.
На трассе Киев — Харьков образовалась огромная пробка из-за того, что автомагистраль была перекрыта работниками милиции и пожарными. На автозаправке "ОККО" в районе села Коротич были захвачены заложники.
В понедельник, 25 мая, под Харьковом мужчина убил двух человек и захватил заложников на одной из АЗС, в ночь на вторник, по сообщениям СМИ, в Киеве вооруженный мужчина, предположительно бывший участник АТО, взял в заложники ребенка.
Первая статуя Бердымухамедова установлена на восьмом году его президентства. Высота монумента 21 метр, высота мраморного постамента 15 метров. Статуя выполнена из бронзы и покрыта сусальным золотом в 24 карата.
Как гласит сертификат, туркменская столица включена в Книгу рекордов Гиннесса за самую высокую плотность беломраморных зданий - в Ашхабаде построено 543 новых здания, облицованных белым мрамором, общей площадью 4,514 миллиона квадратных метров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".