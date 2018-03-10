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В понедельник, 25 мая, под Харьковом мужчина убил двух человек и захватил заложников на одной из АЗС, в ночь на вторник, по сообщениям СМИ, в Киеве вооруженный мужчина, предположительно бывший участник АТО, взял в заложники ребенка.