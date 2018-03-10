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    Итан Коэн

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Американский актер Дэвид Хаддлстон
    Звезда фильма "Большой Лебовски" скончался в США
    10:15 05.08.2016
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    Американский актер Дэвид Хаддлстон умер во вторник в городе Санта-Фе американского штата Нью-Мексико. Он страдал от болезней почек и сердца. О кончине актера сообщила его жена Сара Кеппе.
    Джоэл Коэн (слева) и Итан Коэн. Архивное фото
    "Берлинале-2016" откроет премьера братьев Коэнов
    19:25 29.01.2016
    82
    Жюри кинофестиваля в этом году возглавит Мэрил Стрип. Из 23 картин, которые включены в конкурсную программу фестиваля, 19 - мировые премьеры. Планируется, что на открытии будет много актеров и актрис с мировым именем.
    Берлинский кинофестиваль. Архивное фото
    Новый фильм братьев Коэнов откроет кинофестиваль Берлинале-2016
    16:22 04.12.2015
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    Фестиваль откроется картиной "Да здравствует Цезарь", в которой сыграли Джордж Клуни, Джош Бролин, Ральф Файнс, Скарлетт Йохансон, Тильда Суинтон и Ченнинг Татум.
    Джоэл Коэн и Итан Коэн в Каннах. Архивное фото
    Новость о продолжении фильма "Большой Лебовски" оказалась фейком
    15:03 23.10.2015
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    Как сообщается, на днях в СМИ была опубликована новость о продолжении фильма "Большой Лебовски", которая оказалась фейковой. Источником новости оказался поддельный сайт американского телеканала NBC.
    Кадр из фильма Большой Лебовски
    Братья Коэны снимут продолжение "Большого Лебовски"
    11:56 23.10.2015
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    В новой картине снимутся Джефф Бриджес, Джулиана Мур и Билл Мюррей. По сюжету, Чувак будет разыскивать своего сына, похищенного 18 лет назад.
    Джоэл Коэн и Итан Коэн в Каннах. Архивное фото
    Жюри 68 Каннского кинофестиваля возглавят братья Коэны
    08:26 20.01.2015
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    В этом году Международный Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном побережье Франции 13-24 мая. Впервые в истории мероприятия жюри возглавят сразу два человека, сообщили организаторы.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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