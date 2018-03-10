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    Билл Мюррей

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Международный валютный фонд (МВФ)
    МВФ обсудит выделение Украине транша на $1 млрд после каникул
    17:49 28.07.2016
    487Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Как сообщил представитель фонда Уильям Мюррей, совет прекращает работу с 1 августа на две недели и не исключил, что обсуждение выделения денег Украине может быть как в августе, так и в сентябре.
    Билл Мюррей поссорился с фанатами
    Билл Мюррей разозлился на фанатов и сбросил их телефоны с крыши ресторана
    16:04 13.02.2016
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    После происшествия голливудский актер сообщил, что готов расплатиться за испорченные телефоны. Их владельцы в свою очередь заявили, что согласны с этим и не собираются выдвигать какие-либо обвинения.
    Кадр из фильма Большой Лебовски
    Братья Коэны снимут продолжение "Большого Лебовски"
    11:56 23.10.2015
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    В новой картине снимутся Джефф Бриджес, Джулиана Мур и Билл Мюррей. По сюжету, Чувак будет разыскивать своего сына, похищенного 18 лет назад.
    Флаг Украины
    Обзор мировых СМИ: кто заплатит по счетам Украины?
    14:55 16.12.2014
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    На востоке Украины установилось перемирие. Теперь на первый план проступили новые проблемы - экономические.
    Международный валютный фонд
    Первый замглавы МВФ Дэвид Липтон посетит Украину на следующей неделе
    17:44 11.12.2014
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    Первый заместитель главы Международного валютного фонда Дэвид Липтон должен будет оценить экономическую ситуацию в Украине.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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