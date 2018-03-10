Пришло время поставить условия для оказания дальнейшей финансовой помощи Украине: нет реформ - нет помощи, пишут мировые СМИ. По мнению экспертов это станет сигналом для официального Киева, что миру важен народ, а не политические судьбы его лидеров.
Жюри кинофестиваля в этом году возглавит Мэрил Стрип. Из 23 картин, которые включены в конкурсную программу фестиваля, 19 - мировые премьеры. Планируется, что на открытии будет много актеров и актрис с мировым именем.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".