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    Джоэл Коэн

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Американский актер Дэвид Хаддлстон
    Звезда фильма "Большой Лебовски" скончался в США
    10:15 05.08.2016
    152
    Американский актер Дэвид Хаддлстон умер во вторник в городе Санта-Фе американского штата Нью-Мексико. Он страдал от болезней почек и сердца. О кончине актера сообщила его жена Сара Кеппе.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Foreign Policy: Порошенко - проблема для Украины
    13:58 22.04.2016
    2822Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Пришло время поставить условия для оказания дальнейшей финансовой помощи Украине: нет реформ - нет помощи, пишут мировые СМИ. По мнению экспертов это станет сигналом для официального Киева, что миру важен народ, а не политические судьбы его лидеров.
    Джоэл Коэн (слева) и Итан Коэн. Архивное фото
    "Берлинале-2016" откроет премьера братьев Коэнов
    19:25 29.01.2016
    82
    Жюри кинофестиваля в этом году возглавит Мэрил Стрип. Из 23 картин, которые включены в конкурсную программу фестиваля, 19 - мировые премьеры. Планируется, что на открытии будет много актеров и актрис с мировым именем.
    Берлинский кинофестиваль. Архивное фото
    Новый фильм братьев Коэнов откроет кинофестиваль Берлинале-2016
    16:22 04.12.2015
    137
    Фестиваль откроется картиной "Да здравствует Цезарь", в которой сыграли Джордж Клуни, Джош Бролин, Ральф Файнс, Скарлетт Йохансон, Тильда Суинтон и Ченнинг Татум.
    Джоэл Коэн и Итан Коэн в Каннах. Архивное фото
    Новость о продолжении фильма "Большой Лебовски" оказалась фейком
    15:03 23.10.2015
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    Как сообщается, на днях в СМИ была опубликована новость о продолжении фильма "Большой Лебовски", которая оказалась фейковой. Источником новости оказался поддельный сайт американского телеканала NBC.
    Кадр из фильма Большой Лебовски
    Братья Коэны снимут продолжение "Большого Лебовски"
    11:56 23.10.2015
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    В новой картине снимутся Джефф Бриджес, Джулиана Мур и Билл Мюррей. По сюжету, Чувак будет разыскивать своего сына, похищенного 18 лет назад.
    Джоэл Коэн и Итан Коэн в Каннах. Архивное фото
    Жюри 68 Каннского кинофестиваля возглавят братья Коэны
    08:26 20.01.2015
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    В этом году Международный Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном побережье Франции 13-24 мая. Впервые в истории мероприятия жюри возглавят сразу два человека, сообщили организаторы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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