В Донецк прибыл замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг прибыл в Донецк для мониторинга ситуации на линии соприкосновения, заявил журналистам представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.

"Первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг прибыл в Донецк. Одними из целей его визита является мониторинг ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения и встреча с командой СММ в Донецке ", — сказал представитель пресс-службы.

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Ранее Хуг заявлял, что мандат на деятельность специальной миссии ОБСЕ на востоке Украины заканчивается в марте 2018 года. По его словам, необходимо принять совместное решение всех членов ОБСЕ о продолжении ее работы миссии.

Напомним, что в ноябре 2017 года в Донецке состоялась встреча Хуга и главы ДНР Александра Захарченко.