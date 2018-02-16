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    В ОБСЕ заявили о блокировании работы миссии в Донбассе

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (276)

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    По словам замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга, по трем беспилотникам миссии велся прицельный огонь из стрелкового оружия: дважды с подконтрольной ВСУ территории и раз - с неподконтрольной.
    ОБСЕ наблюдает за территориями в зоне АТО с помощью специальных беспилотников
    AP Photo/Dmitry Lovetsky

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Три беспилотника Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обстреляли в Донбассе за неделю, сообщил в пятницу на брифинге замглавы СММ в Украине Александр Хуг.

    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил поселок Зайцево в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По его словам, по трем беспилотникам миссии велся прицельный огонь из стрелкового оружия: дважды с подконтрольной Киеву территории и раз  — с неподконтрольной. СММ ОБСЕ оценивает это как попытку препятствовать их мониторингу ситуации в Донбассе.

    Хуг также заявил, что 9 февраля "вооруженные мужчины с (самопровозглашенной – ред.) Донецкой народной республики сделали несколько выстрелов вблизи наблюдателей", объясняя это "предупредительными выстрелами".

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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