ОБСЕ фиксирует значительное продвижение ВСУ в Луганской области

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Наблюдатели зафиксировали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно продвинулись вперед в районе Новоалександровки Луганской области, сообщил на брифинге в пятницу замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

"Наши наблюдатели установили факты, которые четко указывают на то, что подразделения ВСУ продвинулись вперед на западе Луганской области вблизи села Новоалександровка", — сказал Хуг, добавив, что во время визита в область лично видел солдат ВСУ.

Кроме того, по его словам, на прошлой неделе наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 15 единиц вооружения, которые размещены с нарушением согласованных линий разведения техники, девять в подконтрольных ВСУ районах и шесть — в неподконтрольных.

Он также отметил, что 5 февраля наблюдатели СММ ОБСЕ видели десять реактивных систем залпового огня (РСЗО), возле неподконтрольного Украине Хрустального, а 8 февраля — восемь РСЗО в Тополином.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.