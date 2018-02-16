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    ОБСЕ фиксирует значительное продвижение ВСУ в Луганской области

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (276)

    (обновлено: )1244016
    По словам замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александра Хуга, подразделения ВСУ продвинулись вперед на западе Луганской области вблизи села Новоалександровка.
    Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Наблюдатели зафиксировали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно продвинулись вперед в районе Новоалександровки Луганской области, сообщил на брифинге в пятницу замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

    Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и ЛНР. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Наши наблюдатели установили факты, которые четко указывают на то, что подразделения ВСУ продвинулись вперед на западе Луганской области вблизи села Новоалександровка", — сказал Хуг, добавив, что во время визита в область лично видел солдат ВСУ.

    Кроме того, по его словам, на прошлой неделе наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали 15 единиц вооружения, которые размещены с нарушением согласованных линий разведения техники, девять в подконтрольных ВСУ районах и шесть — в неподконтрольных.

    Он также отметил, что 5 февраля наблюдатели СММ ОБСЕ видели десять реактивных систем залпового огня (РСЗО), возле неподконтрольного Украине Хрустального, а 8 февраля — восемь РСЗО в Тополином.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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