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    Геращенко: координатор ОБСЕ провел тайную встречу с Сурковым

    (обновлено: )47211
    По словам Ирины Геращенко, Т. Фриш, как выяснилось, в Москве встретился с советником президента Путина В. Сурковым и не проинформировал подгруппу.
    Ирина Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Тони Фриш провел встречу с советником президента России Владимира Путина Владиславом Сурковым.

    Украинский военный. Архивное фото
    Пресс-центр штаба АТО/Facebook
    Окончательное резюме: чьи миротворцы нужны Донбассу?

    Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

    "Также на ТКГ украинские представители выразили непонимание тем странным фактом, что координатор ОБСЕ Т. Фриш, как выяснилось, в Москве встретился с советником президента Путина В. Сурковым и не проинформировал группу и ТКГ ни о самом факте встречи, ни о результатах", — написала Геращенко.

    Вице-спикер Рады так же отметила, что перед встречей Фриш отказался посетить в Старобельском СИЗО российского военнослужащего Виктора Агеева, отметив, что это были бы политические посещение.

    "Мы настаиваем на беспристрастном и независимом подходе координаторов в их работе, недопустимости кулуарщины и решении всех вопросов в трехстороннем, а не двустороннем формате: Украина — РФ — ОБСЕ", — написала Геращенко. 

    Ирина Геращенко, facebook
    Пост Ирины Геращенко

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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