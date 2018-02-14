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    ОБСЕ: цель ввода миротворцев ООН в Донбасс - реализация "Минска"

    (обновлено: )24014
    Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что цель миссии ООН - именно воплощение минских соглашений в Донбассе.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев – РИА Новости Украина. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что главной целью возможной миротворческой миссии ООН в Донбассе должно стать воплощение в жизнь минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины.

    Украинский военный. Архивное фото
    Пресс-центр штаба АТО/Facebook
    Окончательное резюме: чьи миротворцы нужны Донбассу?

    "Главное, когда будет такая миссия ООН, чтобы ее цель была — именно воплощение минских соглашений", — сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

    Он также заявил о нецелесообразности корректировки минских соглашений по Донбассу из-за обсуждения темы миротворческой миссии. "Слишком рано об этом говорить. Пока есть только предложение РФ, проект резолюции, мы больше ничего не знаем. Есть просто проект", — сказал дипломат.

    "Я считаю, что минские соглашение сильные, устойчивые", — подчеркнул Сайдик.

    Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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