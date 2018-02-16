Мюнхенская конференция: Волкер обсудил Украину с генсеком ОБСЕ

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер в пятницу провел переговоры со спецпредставителем госдепартамента США по Украине Куртом Волкером на полях Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которых обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом он написал в микроблоге в Twitter.

Читайте также: Мюнхен-2018: опасная конференция по безопасности

"Встретился со спецпредставителем США в Украине Куртом Волкером перед Мюнхенской конференцией по безопасности. Обсудили усугубившуюся ситуацию на востоке Украины, пути преодоления тупика относительно безопасности, а также политические аспекты", — написал он.

twitter.com/gremingerosce, 16 февраля 2018

Темами Мюнхенской конференции в 2018 году заявлены будущее трансатлантических отношений, ситуация внутри ЕС, НАТО и сотрудничество в сфере оборонной политики и политики безопасности, отношения с Россией, война в Сирии и Йемене, ситуация на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.