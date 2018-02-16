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    Мюнхенская конференция: Волкер обсудил Украину с генсеком ОБСЕ

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    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (14)

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    Томас Гремингер обсудил с Куртом Волкером усугубившуюся ситуацию на востоке Украины, пути преодоления тупика относительно безопасности, а также политические аспекты.
    Генсек ОБСЕ Томас Гремингер и спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер в Мюнхене, 16 февраля 2018
    twitter.com/gremingerosce

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер в пятницу провел переговоры со спецпредставителем госдепартамента США по Украине Куртом Волкером на полях Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которых обсудили ситуацию в Донбассе. Об этом он написал в микроблоге в Twitter.

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    "Встретился со спецпредставителем США в Украине Куртом Волкером перед Мюнхенской конференцией по безопасности. Обсудили усугубившуюся ситуацию на востоке Украины, пути преодоления тупика относительно безопасности, а также политические аспекты", — написал он.

    twitter.com/gremingerosce, 16 февраля 2018

    Темами Мюнхенской конференции в 2018 году заявлены будущее трансатлантических отношений, ситуация внутри ЕС, НАТО и сотрудничество в сфере оборонной политики и политики безопасности, отношения с Россией, война в Сирии и Йемене, ситуация на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

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