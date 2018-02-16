Мюнхен-2018: опасная конференция по безопасности

Павел Рудяков, эксперт

Слова "на краю пропасти" – это часть названия аналитического доклада, подготовленного к Мюнхенской конференции по безопасности: "На край пропасти – и обратно?". Вопросительная интонация, судя по всему, относится ко второй части фразы. Ни вопросов, ни сомнений относительно того, можно ли считать, что мир в прошлом году вплотную приблизился к краю пропасти, у авторов доклада не возникает. Такой взгляд в той или иной мере разделяет большинство участников открывшегося сегодня мероприятия.

Мюнхенская конференция по безопасности – продукт "холодной войны".

"Война" закончилась, а продукт как площадка для обсуждения насущных проблем остался, и направленность дискуссий, происходящих на ней, по сравнению с временами противостояния двух систем и двух военных блоков практически не изменилась. Причина понятна: мир не становится безопаснее. Угрозы и вызовы появляются, обостряются. Риски усиливаются. Находить действенные меры противодействия им не удается. В серьезную проблему превращается уже сама организация совместных поисков. После распада СССР главную роль в обеспечении глобальной безопасности, вроде бы, взяли на себя Соединенные Штаты. Сегодня, однако, все громче и настойчивее звучат голоса, обвиняющие США в отказе от миссии гаранта. И для этого, надо признать, есть определенные основания.

Тема "Америка и мир".

"Америка в мире" на 54-ой Мюнхенской конференции опять будет в центре внимания. Ключевой вопрос, стоящий сегодня на повестке дня обсуждения во всем мире, касается того, следует ли считать отказ США от претензий на роль глобального лидера, в котором их стали "подозревать" после появления в Белом доме Дональда Трампа, окончательным. Или Америка все-таки возьмется за ум и наведет порядок, если не во всем мире, то, во всяком случае, в тех его частях, к которым она имеет непосредственное отношение. Авторы упомянутого доклада отмечают, что на протяжении последних десятилетий американцы позиционировали себя главным защитником демократии и прав человека. Однако при Трампе их подход начал меняться. Свидетельств этому много, одним из них можно считать, например, слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что прежняя позиция часто "препятствовала продвижению интересов самих США". Раз так, то ее следует менять. Чего с нескрываемым волнением и даже страхом ожидают в разных частях мира, начиная с Европы.

Европу волнует судьба Европы, Украину – судьба Украины.

Нет, конечно, до Европы и до остального мира украинцам тоже есть дело. Но все-таки первоочередное внимание именно к себе. И именно в контексте темы безопасности. Что, в общем, понятно: в стране который год продолжается вооруженный конфликт, угрожающий безопасности как ее собственной, так и прилегающего к украинским границам региона. "Минские соглашения", на которые возлагались надежды по урегулированию конфликта в Донбассе, их пока не оправдали. Соглашения не выполняются и подвергаются ревизии, отрицается сама возможность их выполнения. Тем не менее, во фразе: "Минск" почти не работает", – ключевым словом надо считать "почти". Три года спустя после подписания в ночь с 11 на 12 февраля 2015 г. в Минске договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ("Комплекс мер по выполнению Минских соглашений") правильнее было бы сказать так: "Минск", несмотря ни на что, работает, хотя мог бы работать лучше". С такой оценкой согласны практически все заинтересованные стороны, кроме, пожалуй, официального Киева. "Минские соглашения" пока недостаточно эффективны, но альтернативы им не существует" – вот формула, под которой готовы подписаться и Берлин, и Париж, и Москва, и Донецк с Луганском, и ряд авторитетных международных организаций. И даже США. После последнего обмена пленными 27 декабря прошлого года дружный хор голосов, прозвучавший от имени Госдепа США, президента Франции Э.Макрона и канцлера Германии А.Меркель, ООН, ОБСЕ, дал позитивный сигнал и Донбассу, и Украине, и миру. Смысл сигнала читается без труда: обмен – это "перезагрузка" "Минска". Это – шаг, позволяющий придать выполнению "Комплекса мер" новый мощный импульс.

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Следующий шаг к миру в Донбассе может быть сделан на конференции в Мюнхене. Или, если не сделан, то, по крайней мере, обсужден, согласован, подготовлен к дальнейшей проработке уже не только в теории, но и на уровне практических действий. Речь идет о миротворческой миссии ООН для Донбасса. Есть определенные основания полагать, что путь к миру видится сегодня следующим образом: обмен пленными по принципу "всех на всех" – размещение в Донбассе миротворцев ООН по решению Совета Безопасности – выполнение первых пунктов "Комплекса мер" – воплощение в жизнь "Минских соглашений" в полном объеме.

Тему миротворцев обсуждают, как известно, помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель секретаря Госдепартамента США Курт Волкер. Обсуждение идет непросто. Вопрос все еще выглядит сырым, далеким от завершения. Остается много нюансов, большинство из которых объясняется различиями в представлениях Вашингтона и Москвы о том, как будущая миссия должна выглядеть, чем заниматься. Американцы хотели бы разместить миротворцев сразу на украинско-российской границе, россияне – на линии разграничения. Сближение позиций еще вчера казалось нереальным, однако, похоже, что сегодня компромисс найден. Миссия ООН сначала может быть размещена на линии разграничения, а затем, по мере реализации политических пунктов "Минских соглашений" перейти на границу. Россия боится, что США используют миротворцев в своих целях. У них такой опыт есть. Пример – миссия в Боснии и Герцеговине, где "голубые каски" замечали в игре на руку одной из сторон противостояния в ущерб другой. Тем не менее, при соблюдении ряда условий миротворцы способны сыграть позитивную роль в урегулировании конфликта в Донбассе.

С таким подходом сегодня согласны практически все, кто так или иначе занимается конфликтом в Донбассе или пишет о нем. В значительной степени на нем же основывают свои размышления о ситуации на украинском востоке эксперты аналитической организации "International Crisis Group", подготовившие доклад к Мюнхенской конференции. По их мнению, стоит дать инициативе по размещению миротворцев в Донбассе шанс. В другом документе, который должен быть представлен на Конференции (он подготовлен под эгидой бывшего генсека НАТО Андерса фог Расмуссена), тема миссия уже получила определенное практическое наполнение. Хоть до тех пор, пока Волкер с Сурковым не договорились по ключевым моментам будущей миссии и ее мандата, это выглядит несколько преждевременно, но важно. Разработку технических параметров можно ведь вести параллельно.

Тот, кто хоронит "Минск", объявляя его неработающим и неспособным работать, делает это, исходя из своих собственных задач и интересов, преимущественно сугубо меркантильных. Конфликт в Донбассе в режиме "ни мира, ни войны" выгоден группе физических и юридических лиц и с политической, и с экономической точки зрения. Один из секретов Полишинеля состоит в том, что в отрицании "Минска" с последующим отказом от него заинтересована, прежде всего, киевская "партия войны". Компанию ей составляет "партия военных бенефициаров". Тех, кто, не боясь ни Бога, ни черта, не останавливаясь ни перед чем, идя по руинам, трупам, искалеченным судьбам миллионов людей, на конфликте в Донбассе "рубит капусту". По-крупному "рубит" – тоннами. Миротворческая миссия ООН в Донбассе при определенных условиях могла бы сыграть роль инструмента принуждения противников мира к миру. Для начала, правда, надо послушать, что скажет по этой теме в Мюнхене Петр Порошенко. И что скажут ему.