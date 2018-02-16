Конференция по безопасности открывается в Мюнхене. Повестка дня

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Очередная, 54-я Мюнхенская конференция по безопасности откроется в пятницу, 16 февраля, в баварской столице и продлится до воскресенья, 18 февраля.

В форуме примут участие более 500 гостей, в том числе более 20 глав государств и правительств, около 40 министров иностранных дел и министров обороны. Однако действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель останется в Берлине, так как ведет переговоры о создании нового германского правительства.

Свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности в этом году подтвердили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг, британский премьер Тереза Мэй, австрийский канцлер Себастьян Курц, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, президент Украины Петр Порошенко.

США на конференции будут представлять глава Пентагона Джеймс Мэттис, помощник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер, а делегацию сенаторов традиционно возглавит республиканец Джон Маккейн. Со стороны хозяев на конференцию приедут действующий министр иностранных дел Зигмар Габриэль, действующий министр обороны Урсула фон дер Ляйен, а также главы других министерств и ведомств. Российскую делегацию в Мюнхене возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, в конференции также активно участвуют главы крупнейших международных компаний, речь идет о примерно 50 председателях правлений "не только оборонных концернов". Бизнесмены, по словам Ишингера, хотят услышать от политиков в Мюнхене, "что будет происходить с Ираном, что будет происходить с Северной Кореей, что будет с Россией, что будет с санкциями и кризисами".

Темами конференции в 2018 году заявлены будущее трансатлантических отношений, ситуация внутри ЕС, НАТО и сотрудничество в сфере оборонной политики и политики безопасности, отношения с Россией, война в Сирии и Йемене, ситуация на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Ослабление выполнения соглашений о контроле над вооружениями, развертывание дополнительных вооружений и напряженность в связи с военными учениями увеличили риск непреднамеренного военного столкновения между Европой и Россией, говорится в ежегодном докладе Мюнхенской конференции по безопасности, опубликованного накануне открытия форума.

В докладе, который называется "До края и обратно?", отмечается, что, хотя НАТО настаивает на том, что новая гонка вооружений с Россией не нужна, однако нынешняя ситуация может "привести к дальнейшему ухудшению ситуации в области безопасности в Европе", когда "просчеты и недоразумения вполне могут привести к непреднамеренному военному столкновению".

В документе подчеркивается, что недоверие, прежде всего, между Россией и США остается глубоким, а мер, направленных на деэскалацию, пока не наблюдается. В то же время конфликт в Украине остается камнем преткновения между Россией и Западом, и решение США предоставить летальное оружие Киеву, вероятно, упрочит нынешнее положение дел.

Комментируя содержимое доклада, председатель конференции Ишингер заявил журналистам в Берлине 8 февраля, что "то, что мы находились на краю, можно было сказать еще год назад, потому что прогнозировать усиление кризисов можно было год назад, можно было определить, что соглашение по Ирану будет поставлено под угрозу, было ясно, что после пяти или шести лет эта драматическая катастрофическая война в Сирии не завершится, что война в Йемене будет продолжена".

Однако, по словам председателя конференции, по сравнению с "глобальной пессимистической оценкой", сделанной в 2017 году, ситуация в 2018 году "едва ли улучшилась".

Ранее Минобороны РФ сообщило, что у границ РФ в Польше и Прибалтике фактически развернута целая дивизия ВС США. По данным российского оборонного ведомства, в Польшу прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась вместе с бронетехникой, при этом в Прибалтике осталась техника 3-й американской бригады. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов не исключил в связи с этим усиления группировки "Искандеров", в том числе в Калининграде. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории.

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В МИД ФРГ не исключили возможности проведения на полях Мюнхенской конференции по безопасности встречи в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на востоке Украины на уровне министров. Ишингер подтвердил журналистам на пресс-конференции 8 февраля, что возможность такой встречи все еще прорабатывается.

"Хорошо, что возможности Мюнхена используются для еще одной попытки оживить в некоторой степени замершие минские переговоры. Надеюсь, это удастся. Мы приветствуем, лично я приветствую, что каждый год удается использовать платформу Мюнхена для придания движения в решении каких-либо кризисов. В последние годы такие ситуации происходили. Именно в Мюнхене была предпринята попытка начать мирное урегулирование в Сирии. Так что я надеюсь, что не только в вопросе Украины, но и в других вопросах, которые будет обсуждать на многочисленных встречах, например, в вопросах ядерного разоружения, защиты климата, могут быть поданы позитивные импульсы", — сказал Ишингер журналистам в Берлине.

О возможности таких переговоров также ранее сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, встреча "находится в стадии проработки".

Вопрос об участии членов федерального правительства ФРГ в Мюнхенской конференции по безопасности стало "головной болью", так как "впервые за 54 года у нас есть только исполняющее обязанности правительство", заявил Ишингер. Он напомнил, что в прошлом году канцлер Меркель выступала в Мюнхене с речью.

Впрочем, отсутствие действующего канцлера ФРГ на полях конференции не будет означать, что она пропустит все встречи с гостями форума — в четверг ее посетит в Берлине премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, в пятницу — премьер Польши Матеуш Моравецкий, британский премьер-министр Тереза Мей и глава правительства Италии Паоло Джентилони.

В конце сентября в Германии прошли выборы в бундестаг, на которых СДПГ потерпела историческое поражение, получив лишь 20,5% голосов (153 места в парламенте). Консервативный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидировал с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу стала третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получила 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест).

Все это осложнило формирование нового правительства по итогам выборов. Переговоры о создании коалиции между альянсом ХДС/ХСС Меркель, Свободной демократической партией и "Зелеными" провалились в ноябре. СДПГ ранее исключила возможность своего участия в "большой коалиции" с ХДС/ХСС, однако затем, на переговорах, организованных президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, была достигнута договоренность о проведении внеочередного съезда партии, который принял окончательное решение о вступлении социал-демократов в коалиционные переговоры.

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В результате 7 февраля участники переговоров представили проект коалиционного соглашения. Он должен быть утверждены на съездах партий ХДС и ХСС, социал-демократы намерены опросить всех членов партии — всего более 440 тысяч человек. По предварительным оценкам, это может занять до месяца. Таким образом, правительство в ФРГ может быть сформировано в марте-апреле текущего года.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум, собирающий политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из более чем 40 стран мира.

Конференция ежегодно проходит в гостинице Bayerischer Hof под председательством известного немецкого дипломата Вольфганга Ишингера. В этом году он отметит десять лет пребывания в должности председателя этого форума.

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В Мюнхене не подписывают коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.