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    Порошенко отправился в Мюнхен для участия в конференции по безопасности

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    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (10)

    (обновлено: )18103
    У президента Украины насыщенный день в пятницу, 16 февраля: сначала он посетит Литву, где примет участие в праздновании 100-летия независимости, после отправится в Германию на конференцию по безопасности.
    Президент Украины Петр Порошенко в аэропорту. Архивное фото
    RIA News Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко 16-17 февраля направляется с рабочим визитом в Германию для участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

    Ранее пресс-служба сообщила, что Порошенко в пятницу посетит Литву, которая будет отмечать 100-летие независимости.

    "Порошенко 16-17 февраля осуществит рабочий визит в Германию для участия в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Глава государства выступит на тему вызовов безопасности в современном мире", — говорится в сообщении.

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    По данным пресс-службы, в рамках визита Порошенко проведет двусторонние встречи с руководителями ООН и НАТО, высокими представителями США, руководством государств-членов и институтов Евросоюза.

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