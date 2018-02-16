Порошенко отправился в Мюнхен для участия в конференции по безопасности

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко 16-17 февраля направляется с рабочим визитом в Германию для участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.

Ранее пресс-служба сообщила, что Порошенко в пятницу посетит Литву, которая будет отмечать 100-летие независимости.

"Порошенко 16-17 февраля осуществит рабочий визит в Германию для участия в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Глава государства выступит на тему вызовов безопасности в современном мире", — говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, в рамках визита Порошенко проведет двусторонние встречи с руководителями ООН и НАТО, высокими представителями США, руководством государств-членов и институтов Евросоюза.