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    Киев ожидает провокаций в Донбассе на фоне Мюнхенской конференции

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    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (7)

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    По имеющейся информации, "на территории Луганской и Донецкой областей в ближайшие дни могут произойти вооруженные провокации" со стороны ополченцев в районе Докучаевска и Новотроицкого.
    Будни военных в зоне АТО. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Официальный Киев заявил о возможных провокациях со стороны ополченцев в Донбассе в связи со встречей глав МИД "норманской четверки" в Мюнхене, сообщает пресс-центр антитеррористической операции силовиков в Facebook в четверг.

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    В сообщении говорится, что по имеющейся у Киева информации, "на территории Луганской и Донецкой областей в ближайшие дни могут произойти вооруженные провокации" со стороны ополченцев в районе Докучаевска и Новотроицкого.

    "Под обстрелы могут попасть, как это уже было неоднократно, жилые дома, объекты инфраструктуры, линии электропередач, водо- и газопроводы, расположенные по обе стороны линии разграничения", — говорится в сообщении.

    Киев считает, что такие провокации могут быть связаны с проведением в рамках Мюнхенской конференции 16-18 февраля встречи глав МИД "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция), во время которой, в частности, будет рассматриваться вопрос размещения в Донбассе миротворческого контингента ООН.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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