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    Рудяков: после Мюнхена Порошенко перестанет быть "ястребом"

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    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (14)

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    Существенных прорывов по Донбассу в Мюнхене не произойдет, но там вполне могут сделать первый шаг к реализации уже существующих договоренностей, прогнозирует политолог Павел Рудяков.
    Павел Рудяков
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    16 февраля в немецком Мюнхене откроется 54-я ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. Продлится она до 18 февраля. На эти два дня Германию съедутся лидеры ведущих мировых экономик, члены правительств и эксперты.

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    Как заявляют организаторы, главными темами конференции будут роль Евросоюза как глобального актера в отношениях с РФ и США, военные конфликты в Европе и на Ближнем Востоке, а также проблемы контроля над вооружениями и напряженность вокруг КНДР.

    От Украины приглашен президент Петр Порошенко, который должен выступить с речью о европейской безопасности на одной из дискуссионных панелей. 

    Еще одно важное событие конференции – на полях пройдет встреча министров иностранных дел Нормандской четверки. Минувшая встреча, напомним, состоялась около года назад на полях прошлогодней Мюнхенской конференции. 

    Помимо этого в Мюнхене представлят отчет о размещении 20-тысячной миротворческой миссии ООН в Донбассе, куда должны войти военнослужащие из нейтральных стран.

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    Для Украины Мюнхенская конференция будет иметь особое значение. В переговорах помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера по Донбассу и размещению там миротворцев наметился прогресс, а тут еще президент Порошенко поговорил с президентом Путиным. Подобные сигналы внушают надежду на подвижки в мирном разрешении кризиса. 

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    Впрочем, пока это только одиночные сигналы, рассказал в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

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    MSC/Zwez
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    "В Мюнхене не будет обсуждаться доклад по миротворцам. Там будет только представлена одна из версий одного из возможных вариантов. … Будет представлена информация к размышлению. Прорыва ждать не следует, для этого не готовы еще многие вещи. Нет формальных признаков того, что они готовы. Но движения вперед надо ожидать и, думаю, оно будет. Какой-то шаг вперед, который может привести к в положительном смысле началу обвального процесса реализации тех договоренностей, тех наработок, которые сейчас уже существуют и которые динамично нарабатываются в последнее время", – сообщил эксперт.

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    По мнению Рудякова, США уже готовы к решению "украинского вопроса", и американцы будут тянуть за собой Россию и Запад в лице Германии и Франции. 

    "Франция, в принципе, тоже (готова) – там есть очень серьезная настроенность, в том числе лично у господина Макрона. Но Франция ждет Германию, а в Германии эта затянувшаяся пауза с формированием нового правительства сдерживает немцев. Думаю, как только в Германии будет новое правительство, новый министр иностранных дел, они тоже активно подключатся. И это будет мощный положительный ресурс – французы с немцами", – заявил политолог.

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    Но в данный момент, подчеркивает он, лидерство взяли на себя американцы и "четко своей лидерской ролью пытаются увлечь других". 

    "Я так понимаю, что Россию они в какой-то степени увлекли. Там есть уже подвижки, даже сформулированные на уровне Волкер-Сурков, и те, которые сейчас могут быть даже прозвучать таким намеком на Мюнхенской конференции", – отметил эксперт.

    В то же время, уверен Рудяков, реализации договоренностей будет активно сопротивляться часть украинской власти – так называемая "партия войны", которая по тем или иным причинам, разного характера, включая меркантильные, не заинтересована в том, чтобы мирный процесс происходил, тем более быстро. 

    "Но я думаю, что сейчас президент возглавит другую группу, которая будет идти на максимально открытый компромисс, пытаться делать то, что предусмотрено в соответствии с обновленными предложениями минского формата плюс американцев", – подытожил политолог.

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