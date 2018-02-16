Рудяков: после Мюнхена Порошенко перестанет быть "ястребом"

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

16 февраля в немецком Мюнхене откроется 54-я ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. Продлится она до 18 февраля. На эти два дня Германию съедутся лидеры ведущих мировых экономик, члены правительств и эксперты.

Как заявляют организаторы, главными темами конференции будут роль Евросоюза как глобального актера в отношениях с РФ и США, военные конфликты в Европе и на Ближнем Востоке, а также проблемы контроля над вооружениями и напряженность вокруг КНДР.

От Украины приглашен президент Петр Порошенко, который должен выступить с речью о европейской безопасности на одной из дискуссионных панелей.

Еще одно важное событие конференции – на полях пройдет встреча министров иностранных дел Нормандской четверки. Минувшая встреча, напомним, состоялась около года назад на полях прошлогодней Мюнхенской конференции.

Помимо этого в Мюнхене представлят отчет о размещении 20-тысячной миротворческой миссии ООН в Донбассе, куда должны войти военнослужащие из нейтральных стран.

Для прорыва пока рано

Для Украины Мюнхенская конференция будет иметь особое значение. В переговорах помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера по Донбассу и размещению там миротворцев наметился прогресс, а тут еще президент Порошенко поговорил с президентом Путиным. Подобные сигналы внушают надежду на подвижки в мирном разрешении кризиса.

Читайте также: Истинную тему разговора Порошенко с Путиным узнаем позже — Решмедилова

Впрочем, пока это только одиночные сигналы, рассказал в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"В Мюнхене не будет обсуждаться доклад по миротворцам. Там будет только представлена одна из версий одного из возможных вариантов. … Будет представлена информация к размышлению. Прорыва ждать не следует, для этого не готовы еще многие вещи. Нет формальных признаков того, что они готовы. Но движения вперед надо ожидать и, думаю, оно будет. Какой-то шаг вперед, который может привести к в положительном смысле началу обвального процесса реализации тех договоренностей, тех наработок, которые сейчас уже существуют и которые динамично нарабатываются в последнее время", – сообщил эксперт.

Порошенко уйдет от "партии войны"

По мнению Рудякова, США уже готовы к решению "украинского вопроса", и американцы будут тянуть за собой Россию и Запад в лице Германии и Франции.

"Франция, в принципе, тоже (готова) – там есть очень серьезная настроенность, в том числе лично у господина Макрона. Но Франция ждет Германию, а в Германии эта затянувшаяся пауза с формированием нового правительства сдерживает немцев. Думаю, как только в Германии будет новое правительство, новый министр иностранных дел, они тоже активно подключатся. И это будет мощный положительный ресурс – французы с немцами", – заявил политолог.

Но в данный момент, подчеркивает он, лидерство взяли на себя американцы и "четко своей лидерской ролью пытаются увлечь других".

"Я так понимаю, что Россию они в какой-то степени увлекли. Там есть уже подвижки, даже сформулированные на уровне Волкер-Сурков, и те, которые сейчас могут быть даже прозвучать таким намеком на Мюнхенской конференции", – отметил эксперт.

В то же время, уверен Рудяков, реализации договоренностей будет активно сопротивляться часть украинской власти – так называемая "партия войны", которая по тем или иным причинам, разного характера, включая меркантильные, не заинтересована в том, чтобы мирный процесс происходил, тем более быстро.

"Но я думаю, что сейчас президент возглавит другую группу, которая будет идти на максимально открытый компромисс, пытаться делать то, что предусмотрено в соответствии с обновленными предложениями минского формата плюс американцев", – подытожил политолог.