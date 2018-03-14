The Guardian: неонацистские "нацдружины" Билецкого

Фото Facebook "Национального корпуса"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Глубокой ночью в заснеженном лесу недалеко от Киева четверо мужчин, одетые в черное и с дубинками, прикрепленными к поясам, внимательно прислушиваются к характерному жужжанию бензопил, которыми орудуют нелегальные лесорубы. "Полиция в нашей стране неэффективная, коррумпированная и пьющая, — говорит Женя, один из этих четырех мужчин. — Поэтому нам приходится разбираться с этой проблемой самостоятельно", — пишет в статье для британского издания The Guardian Марк Беннеттс.

"Этих лесных стражей, которым немногим более 20, нельзя назвать типичными защитниками окружающей среды в западном понимании этого термина. Они — члены "Национальных дружин", ультранационалистической организации, тесно связанной с украинским движением "Азов". "Азов" — это ультраправая группировка, у которой есть военное крыло, состоящее из откровенных неонацистов, и политическое крыло — партия "Национальный корпус", — объяснил автор публикации.

"В национал-социализме как политической идее нет ничего дурного, — говорит Алексей, еще один член этой организации, пока они бесшумно продвигаются между освещенных луной деревьев, запорошенных инеем. — Не знаю, почему он у всех сразу же ассоциируется с концентрационными лагерями".

По словам членов "Национальных дружин", помимо борьбы с незаконной вырубкой леса, они намереваются бороться с уличной преступностью, торговлей наркотиками и распитием алкогольных напитков в общественных местах. "Нас много. Мы не боимся применять силу для того, чтобы помочь навести порядок на Украине", — говорится в ее недавнем заявлении.

"29 января члены этой организации явились на заседание муниципального совета в Черкассах — городе в центральной части Украины — и, как сообщается, запретили чиновникам покидать здание до тех пор, пока они не примут проект бюджета города, работа над которым слишком долго затягивалась", — напомнил Марк Беннеттс.

Как утверждают представители "Национальных дружин", ее члены — это исключительно добровольцы, а ее расходы покрываются за счет пожертвований, сделанных предпринимателями и частными лицами, которым нравится то, чем они занимаются.

"Среди членов этой организации есть ветераны четырехлетней войны против поддерживаемых Россией сепаратистов, а также бывшие футбольные хулиганы, которые приняли участие в украинской революции 2013-2014 годов. Некоторые из них — фанатики фитнеса и здорового образа жизни, которые никогда не курят и не употребляют спиртное. Многие из них не помнят, какой была жизнь в Советском Союзе, они выросли в свободной Украине, где уровень доверия к правоохранительным органам остается очень низким, несмотря на недавно проведенные реформы полиции", — продолжает автор статьи.

Фото Facebook "Национального корпуса" Акция "Национального корпуса" в Киеве

"Недавняя реформа полиции — как будто полили дерьмо шоколадом, — сказал Алексей, когда он и его товарищи уже прекратили свои безуспешные попытки отыскать нелегальных лесорубов. — Но это все равно дерьмо, разве нет?"

"Хотя "Национальные дружины" действуют уже целый год и даже патрулируют улицы в городах и поселках, находящихся под контролем украинского правительства, эта организация попала в поле зрения широкой общественности в конце февраля, когда около 600 ее членов прошли маршем в центре Киева. На некоторых из них была надета камуфляжная форма, другие были одеты в черное, а их лица скрывали балаклавы. Кульминацией этой провокационной демонстрации силы стала освещаемая факелами крепость, где члены дружин принесли клятву верности Андрею Билецкому — депутату-ультранационалисту, который возглавляет партию "Национальный корпус", — пишет Марк Беннеттс.

"Когда власти бессильны и не могут решать жизненно важные для общества вопросы, тогда простые, обыкновенные люди вынуждены брать ответственность на себя", — заявил Билецкий в интервью украинской прессе.

"За последние несколько лет Билецкий несколько смягчил свою риторику, однако бывший командир батальона "Азов" в 2010 году заявил, что миссия украинского народа заключается в том, чтобы "повести за собою Белые народы всего мира в последний крестовый поход… против возглавляемого семитами недочеловечества", — говорится в статье.

"Хотя украинские законы разрешают невоенизированным гражданским организациям оказывать помощь правоохранительным органам, многие обозреватели отметили, что февральская церемония в центре Киева очень напомнила им Германию 1930-х годов и внушила им мысль о том, что шаткая украинская демократия может рухнуть под напором укрепляющих свои позиции ультранационалистов. "Национальный корпус" и другие ультраправые партии сегодня находят поддержку только у 5% населения страны, но, по мнению аналитиков, они могут воспользоваться экономической и социальной нестабильностью Украины, чтобы повысить свою популярность у электората", — продолжает журналист британского издания.

"Нас беспокоит рост национализма в Украине и очевидное нежелание правительства обуздать его. Международные спонсоры и сторонники Украины должны испытывать сильную тревогу", — отметила Таня Купер, сотрудница организации Human Rights Watch. Представители "Национальных дружин" утверждают, что эти страхи беспричинны. "Если мир обеспокоен угрозой украинского неонацизма, могу вас заверить, что мы не неонацисты. Мы просто люди, которые хотят сделать нашу страну лучше, — сказал Игорь Вдовин, представитель "Национальных дружин". — Мы не собираемся добиваться господства одних людей над другими".

Но, по словам Вдовина, он не может отвечать за тех членов дружин, которые исповедуют какие-либо неонацистские взгляды. "Люди испугались, увидев, насколько организованным и дисциплинированным был марш в Киеве, — сказал Степан Холовко, высокопоставленный член "Национального корпуса". — Но почему мы должны извиняться за то, что наши люди способны выполнять задачи, которые перед ними ставятся?".

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"И "Азов", и "Национальный корпус" связаны с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, которого считают одним из возможных преемников Петра Порошенко, чья популярность достигла чрезвычайно низкого уровня. Некоторые обозреватели высказывают предположения о том, что "Национальные дружины" — это собственная частная армия Авакова, добавляя, что он не позволит "параллельным структурам" бросить вызов авторитету полиции", — пишет Марк Беннеттс.

Глава группы мониторинга прав национальных меньшинств Вячеслав Лихачев отметил, что деятельность дружин направлена на то, чтобы выделить "Национальный корпус" среди других ультранационалистических партий в преддверии парламентских выборов, намеченных на следующий год. "Они пытаются доказать, что у них есть множество убежденных активистов, которых они могут мобилизовать на уровне улиц".