Добробатам дан приказ: на запад?!

Александр Хроленко, военный обозреватель

Из Донбасса выводятся идейно близкие "революции достоинства" добровольческие батальоны. Вероятно, в стихийном фанатизме вооруженных масс Киев больше не нуждается. Управляемость войсками и единоначалие — важнее идеологических принципов.

С востока Украины в пункт постоянной дислокации на западе страны сегодня вернулись последние подразделения 128-й горно-пехотной бригады, в рядах которой немало идейно-мотивированных бойцов и целый добровольческий батальон "Закарпатье". Ранее был отправлен в глубокий тыл добровольческий батальон "Айдар", известный грабежами, вымогательствами, разбоями, похищениями людей и убийствами. А напоминающий об одноименном добровольческом соединении вермахта (в 1941 — 1945 годах) "Грузинский легион" покинул передовые позиции в Донбассе 5 января.

Силовые структуры очищаются (сверху) от национализма, который в глазах всего мирового сообщества соседствует с крайними проявлениями фашизма. И нередко облегчает существование постреволюционным уголовникам. Киеву следовало бы реагировать гораздо раньше, когда конгресс США принял законопроект, адресно блокирующий финансирование добровольческого батальона "Азов" (конгрессмены сравнили украинских патриотов с исламскими фундаменталистами).

Внесудебные казни и прочие бесчинства со стороны проправительственных добровольческих формирований Организация объединенных наций заметила на востоке Украины еще летом 2016 года. Кроме того, в докладе ООН отмечалось: "Ультранационалистические группы и другие вооруженные формирования, такие как "Правый сектор", "Свобода" и "Самооборона", должны быть признаны незаконными и реально разоружены, распущены и привлечены к ответственности". Однако такие добровольные убийцы были полезны Киеву в Донбассе, и до поры никто не спешил реагировать на сигналы мирового сообщества.

Дети Коломойского

После Майдана идеологически мотивированные негосударственные вооруженные формирования попытались встроиться в систему обеспечения безопасности Украины параллельно с государственными структурами. И в определенный период добровольческие батальоны в какой-то мере заместили части ВСУ на передовой.

Формально добробаты подчинялись МВД или Минобороны, но формировались по идеологическому (земляческому) принципу, напоминали частные военные компании, финансировались влиятельными фигурами украинской политики и олигархами. Так, руководитель МВД Арсен Аваков пестовал батальон "Донбасс", олигарх Игорь Коломойский заботился о батальоне "Днепр-1".

Что касается качественного отбора бойцов, то батальон "Айдар", к примеру, объединил членов движений УНА-УНСО, "Белый молот", "Патриот Украины", "Правый сектор", национал-демократов из "Нашей Украины" и других экстремистов, зачастую с уголовным прошлым. История роты "Торнадо", состоящей из уголовников под командованием многократно судимого криминального "авторитета", заставила многих украинцев переосмыслить роль добровольцев в истории страны.

Несмотря на романтический флер в отдельных СМИ, действия подобных вооруженных формирований на востоке Украины были заведомо предсказуемыми, то есть преступными. Конфликт с государственными структурами (ВСУ и МВД) был изначально предопределен, что особенно остро проявилось после Иловайского котла — в ходе взаимных обвинений на разных уровнях.

Закон о реинтеграции Донбасса поставил точку в процессе децентрализации военного управления и «финансовой автономии» добровольных вооруженных формирований на Украине. Будущее националистов представляется в темных тонах. Впрочем, это еще не конец.

Второй раунд

Большинство украинских политиков не являются ультраправыми националистами, для них всего лишь "важно мнение общества". К тому же спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер 25 января заявил: "У украинской стороны есть ряд обязательств: проведение выборов, предоставление особого статуса Донбассу, амнистия — они знают". Что это, если не команда "К ноге"? Вот и влиятельный политик Джозеф Байден рекомендует Украине "ничего не делать".

Американцы понимают: многие европейские правительства не хотят, чтобы конфликт на востоке Украины стал многолетним препятствием для экономического и политического сотрудничества с Россией. Искусственная демонизация Москвы — продукт скоропортящийся. Однако стратегические беспилотники США по-прежнему совершают разведывательные полеты вдоль разделительной линии на востоке Украины и вблизи Крыма, Краснодарского края. Возможно, в борьбе за влияние в этой части планеты украинские националистические формирования могут еще пригодиться заокеанским кукловодам — для обострения ситуации в нужное время и в нужном месте. Весы войны и мира колеблются.

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При этом мы помним, что "добровольцы" появились не стихийно, а сразу после указа исполняющего обязанности президента Александра Турчинова о начале контртеррористической операции (14 апреля 2014 года). Как грибы после дождя за считанные дни выросли националистические батальоны "Днепр", "Донбасс", "Киев", "Азов" и "Айдар". Они появились будто из ниоткуда — полностью вооруженными и экипированными, вплоть до вышитых знамен и нарукавных нашивок (и сразу приступили к зачистке мирного Мариуполя). Такая сложная работа в армии называется мобилизацией и боевым слаживанием подразделений, которые требуют не только значительных материальных средств, но и времени.

Полагаю, мобилизационные планы и кадры готовились заранее (возможно, задолго до Майдана). Национальным порывом и самоорганизацией широких народных масс здесь не пахнет, зато присутствует почерк западных спецслужб. Технология создания вооруженных формирований в странах третьего мира отлажена. Выбор регионов, лозунгов и знамен весьма широк, но цель одна — приватизация протестов и территорий в пользу одной исключительной страны.

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