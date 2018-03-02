Посольство России прокомментировало статью Guardian про "Азов"

КИЕВ, 2 мар – РИА Новости Украина. Посольство России в Великобритании прокомментировало статью в газете Guardian об украинцах, вербующих британцев для участия в боевых действиях в Донбассе.

"Guardian разоблачает любимый лозунг режима Киева и его сторонников в Лондоне о том, что "на Украине нацистов нет". Надеемся, что у британской публики откроются глаза", — заявили российские дипломаты в Twitter.

В статье британского издания со ссылкой на антифашистское движение Hope Not Hate сообщается о вербовке британских ультраправых активистов.

"По данным Hope Not Hate, по меньшей мере два британца, как предполагается, выехали в охваченную войной восточноевропейскую страну за последние месяцы, воодушевленные людьми, связанными с батальоном "Азов", одиозного фашистского вооруженного отряда", — пишет издание.

Согласно сообщению, вербовкой британцев занимаются участники группы Misanthropic Division связанной с батальоном "Азов".

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.