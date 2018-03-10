В Службе безопасности сообщили, что в Украине примерно 300 компаний используют программное обеспечение контроля рабочего времени "Стахановец". Использование этого программного обеспечения было запрещено.
В СБУ сообщили, что получили информацию о визите народного депутата Надежды Савченко в Донецк из средств массовой информации. В СБУ хотят от депутата объяснений, почему она уверена, что в Донбассе с ней ничего не случится.
Руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук заявил, что накануне служба получила информацию об иностранце на борту судна и возможной угрозе национальной безопасности, в связи с чем было принято решение о возвращении самолета.
По информации Службы безопасности Украины, около 1600 граждан России погибли за время конфликта на территориях Донецкой и Луганской областей. На данный момент, в Донбассе находятся около 6 тысяч военнослужащих РФ.
Как сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, следователи прокуратуры и СБУ сегодня объявили о подозрении господину Краснову в совершении преступления, предусмотренных статьями 258 и 111.
Очередной шпионский скандал подбросила украинцам СБУ. На этот раз спецы "разоблачили и обезвредили" председателя гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислава Краснова, якобы два года работавшего на российскую сторону и готовившего диверсию.
По мнению директора Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрея Миселюка, опыт противостояния властей с "Правым Сектором" показывает, что сторонам удается найти компромисс, поэтому конфликт с "Азовом" будет улажен.
В ходе брифинга руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук заявил, что Краснов находился в Белоруссии в период с 10 по 13 февраля, где встречался со своим "российским куратором".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".