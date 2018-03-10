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    Александр Ткачук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Служба безопасности Украины
    СБУ: около 300 компаний используют российский "шпионский" софт
    15:44 27.04.2017
    233
    В Службе безопасности сообщили, что в Украине примерно 300 компаний используют программное обеспечение контроля рабочего времени "Стахановец". Использование этого программного обеспечения было запрещено.
    Здание Службы безопасности Украины (СБУ)
    СБУ заявила о задержании "резидентов российских спецслужб"
    15:55 22.03.2017
    1012
    В спецслужбе заявили, что в числе задержанных как действующие украинские военнослужащие, так и уже уволенные в запас военные, которые "имели широкие связи".
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Савченко не уведомляла СБУ о своем визите в Донбасс
    18:32 24.02.2017
    339Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    В СБУ сообщили, что получили информацию о визите народного депутата Надежды Савченко в Донецк из средств массовой информации. В СБУ хотят от депутата объяснений, почему она уверена, что в Донбассе с ней ничего не случится.
    Вече на Майдане с дымовыми шашками и горящими шинами. За ситуацией следят правоохранители
    Во вторник правоохранители в Киеве продолжат работать в усиленном режиме
    09:20 22.11.2016
    114Украина - буревестник революций. Годовщины
    Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук сообщил, что правоохранители будут работать в усиленном режиме, пока в Киеве будут походить массовые мероприятия.
    Принудительное возвращение самолета Белавиа в Киев: комментарий СБУ. Видео
    Принудительное возвращение самолета "Белавиа" в Киев: комментарий СБУ 
    14:39 22.10.2016
    4972Скандальный вылет. Инцидент с самолетом "Белавиа"
    Руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук заявил, что накануне служба получила информацию об иностранце на борту судна и возможной угрозе национальной безопасности, в связи с чем было принято решение о возвращении самолета.
    Здание Службы безопасности Украины
    Диверсии после убийства "Моторолы" будут пресечены - СБУ
    15:34 17.10.2016
    1416Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Как сообщил в понедельник руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, спецслужбы страны будут работать совместно с коллегами из других правоохранительных органов.
    Правоохранитель. Архивное фото
    СБУ опровергла обвинения HRW и Amnesty International о тайных тюрьмах
    13:28 29.08.2016
    447
    Руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук сообщил в эфире одного из телеканалов, что в Харькове есть подразделение, которое называется Сектором обеспечения досудебного следствия.
    Служба Безопасности Украины
    В Одессу свозят боевые подразделения из Донбасса - СБУ
    19:14 30.04.2016
    2051Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    Как отметил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук, создан оперативный штаб, который взаимодействует с другими правоохранителями, введен в действие план контрразведывательных мероприятий.
    Служба безопасности Украины СБУ
    В СБУ сообщили детали задержания судьи Высшего хозсуда Швеца
    12:41 25.03.2016
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    Как сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, судья Виктор Швец был задержан в ночь на пятницу во время получения крупной взятки. Факт полуячения взятки задокументирован.
    Служба безопасности Украины
    В Донбассе находятся около 6 тыс кадровых военных из РФ – СБУ
    16:26 15.03.2016
    1222Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    По информации Службы безопасности Украины, около 1600 граждан России погибли за время конфликта на территориях Донецкой и Луганской областей. На данный момент, в Донбассе находятся около 6 тысяч военнослужащих РФ.
    Станислав Краснов
    СБУ: Краснова подозревают в госизмене за работу на спецлужбы РФ
    16:41 03.03.2016
    1082Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    Как сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, следователи прокуратуры и СБУ сегодня объявили о подозрении господину Краснову в совершении преступления, предусмотренных статьями 258 и 111.
    Глава гражданского корпуса Азов-Крым Станислав Краснов на суде
    Дело Краснова: ФСБ, СБУ и чем-то недовольный "Азов". Опрос экспертов
    17:47 01.03.2016
    4669Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    Очередной шпионский скандал подбросила украинцам СБУ. На этот раз спецы "разоблачили и обезвредили" председателя гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислава Краснова, якобы два года работавшего на российскую сторону и готовившего диверсию.
    Протест Азова под стенами СИЗО СБУ
    Дело Краснова. Силовики пытаются взять "Азов" под контроль - эксперт
    14:14 01.03.2016
    738Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    По мнению директора Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрея Миселюка, опыт противостояния властей с "Правым Сектором" показывает, что сторонам удается найти компромисс, поэтому конфликт с "Азовом" будет улажен.
    Глава гражданского корпуса Азов-Крым Станислав Краснов. Архивное фото
    СБУ: задержанный Краснов передал "российскому куратору" списки полка "Азов"
    15:52 29.02.2016
    4692Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    В ходе брифинга руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук заявил, что Краснов находился в Белоруссии в период с 10 по 13 февраля, где встречался со своим "российским куратором".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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