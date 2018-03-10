Согласно решению Высшего хозяйственного суда Украины, дело в части рассмотрения заявления о решении вопроса об обращении взыскания на денежные средства, размещенные на счетах "Газтранзита" передать на новое рассмотрение в озяйственный суд города Киева.
АМКУ в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен. "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".