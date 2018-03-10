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    Высший хозяйственный суд Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Молоток судьи
    Суд отменил запрет списания дивидендов "Газтранзита" в счет штрафа "Газпрома"
    21:00 22.08.2017
    308Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Согласно решению Высшего хозяйственного суда Украины, дело в части рассмотрения заявления о решении вопроса об обращении взыскания на денежные средства, размещенные на счетах "Газтранзита" передать на новое рассмотрение в озяйственный суд города Киева.
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    Суд подтвердил решение о взыскании с "Газпрома" около $6,4 млрд
    12:07 16.05.2017
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    АМКУ в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен. "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения.
    Здание Газпрома в Москве
    Киевский суд рассмотрит 13 июля жалобу "Газпрома" по штрафу на $3 млрд
    16:17 01.07.2016
    188Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Согласно решению суда, рассмотрение кассационной жалобы "Газпрома" по поводу штрафа в размере 86 миллиардов гривен назначено на 13 июля на 10.50.
    Служба безопасности Украины СБУ
    В СБУ сообщили детали задержания судьи Высшего хозсуда Швеца
    12:41 25.03.2016
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    Как сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, судья Виктор Швец был задержан в ночь на пятницу во время получения крупной взятки. Факт полуячения взятки задокументирован.
    Аварийный знак на месте ДТП. Архивное фото
    СМИ назвали фамилию судьи, устроившего смертельное ДТП в Винницкой области
    01:49 18.08.2015
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    В прокуратуре области официально не называют фамилию вероятного виновника ДТП, хотя и подтверждают, что а рулем Audi A7 действительно находился судья Высшего хозсуда Украины.
    Богдан Львов
    В Украине переизбрали главу Высшего хозсуда
    10:28 03.04.2015
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    Как сообщили в Высшем хозяйственном суде Украины, на тайном голосовании 69 судей из 89 присутствующих на собрании переизбрали главой ВХСУ Богдана Львова.
    Отделение Надра банка
    Суд обязал банк "Надра" выплатить ГИУ более 200 млн гривен
    10:56 13.03.2015
    470Ситуация в экономике Украины
    Соответствующее решение о взыскании с банка "Надра" 228,14 млн грн процентов по кредитному договору в пользу Государственного ипотечного учреждения вынесено 12 марта.
    Резервуар Транснефть. Архивное фото
    "Транснефть" обжаловала национализацию участка трубопровода в Украине
    16:19 10.12.2014
    189Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    "Транснефть" напоминает, что соглашением между Украиной и РФ о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности от 15 января 1993 года трубопровод был признан имуществом России.
    Молоточек судьи
    В Киеве с требованием люстрации судей пикетировали Высший хозсуд
    14:48 09.10.2014
    149Люстрация мусорным баком
    В частности, активисты требуют люстрации судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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