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АМКУ в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 миллиарда гривен. "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения.