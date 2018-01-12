Хроника 11 января: Россия вернет Украине военную технику из Крыма, учителям повысили зарплату

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 11 января, президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России передать Украине корабли из Крыма, украинских дипломатов обязали проверяться у психиатров, Кабмин разрешил держать бюджетные средства в валюте, а учителям повысили зарплату. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Путин заявил о готовности России передать Украине корабли из Крыма

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии. По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов. Позже командующий ВМС Украины Игорь Воронченко отметил, что украинская военная техника, оставшаяся в Крыму, не является "хламом", решение о ее возвращении будет принимать руководство страны.

В Украине дипломатов обязали проходить осмотр у психиатра

Кабмин установил обязательность психиатрического осмотра кандидатов, принимаемых на дипломатическую службу, соответствующее постановление было принято на заседании в четверг. Также отмечается, что согласно закону "О дипломатической службе", обязательным условием направления дипломатов в долгосрочную командировку является наличие соответствующего состояния здоровья.

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Учителям повысили зарплату

Кабинет министров принял решение о повышении зарплат учителей с января. В абсолютных цифрах показатель зарплат составит 6,5-8,5 тысяч гривен в месяц в зависимости от категории. При этом премьер-министр обратил внимание на необходимость работы с местными властями по повышению зарплат преподавателям, которые финансируются по линии местных бюджетов.

Полк "Азов" разрушил цех киевского завода, где собирали военную технику

Полк "Азов" и Грузинский легион разрушили цех киевского завода АТЕК, заявил генеральный конструктор инженерной группы "Арей" Николай Степанов. По его словам, уничтожен цех №19, в котором проводилась сборка и ремонт военной техники. Помимо этого он опубликовал фото разрушенного цеха: от здания осталась лишь стена с изображением шеврона "Азова".

СБУ открыла дело о разглашении ГПУ имен детективов под прикрытием

Служба безопасности возбудила уголовное дело по факту разглашения имен детективов Национального антикоррупционного бюро под прикрытием. Об этом сообщил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко. По его словам, из-за разглашения имен детективов под прикрытием НАБУ и САП были вынуждены остановить около 10 спецопераций.

Возбуждено дело против священника, отказавшегося отпевать погибшего мальчика

Правоохранители проводят расследование фактов совершения отдельными представителями Украинской православной церкви (МП) и православного союза "Радомир" умышленных действий, "направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, а также оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями".

Кабмин разрешил держать бюджетные средства в валюте

Кабинет министров Украины разрешил размещать временно свободные бюджетные средства единого казначейского счета на депозитных счетах в иностранной валюте. Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в четверг без обсуждения. Ранее законодательство предполагало размещение бюджетных средств исключительно в национальной валюте.

В Кабмине придумали наказание для артистов за гастроли по России

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил в четверг, что украинские артисты, которые ездят на гастроли в Россию, должны платить дополнительный "военный сбор". Ранее в четверг председатель Нацсовета Украины по ТВ сообщил, что совет предлагает Верховной Раде рассмотреть возможность введения штрафов в отношении украинских артистов, которые ездят с гастролями в РФ.

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11 января можно без преувеличения назвать одной из самых "вежливых" дат в году — сегодня отмечается Международный день "спасибо". Психологи уверены, что слова благодарности — это "устные поглаживания", которые способны успокоить и согреть своей теплотой. Главное, чтобы слова благодарности произносились от чистого сердца!