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    Зачем ему айкидо? Соцсети о новом главе "Привата"

    (обновлено: )23010
    В Украину пожаловали новые "варяги": не так давно национализированный "Приватбанк" возглавит чешский банкир. Что известно о новом главе "Привата", и за какие заслуги он стал председателем правления крупнейшего банка страны?
    Глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл
    Фото из открытых источников

    Тимур Громов, РИА Новости Украина  

    Каких только реформаторов не было в Украине за последние годы: и грузины, и поляки…. Теперь вот чешский банкир Петр Крумханзл назначен председателем правления

    "ПриватБанка". Наблюдательный совет банка уже подал в НБУ документы на утверждение Крумханзла. В Украине его знают давно: с 2008 по 2011 год он являлся операционным директором "Райффайзен банк Аваль".

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    Хотя по образованию новый глава "Привата" математик – в нашей стране это не помеха. С недавнего времени в Украине разрешено руководить банками людям без профильного образования (экономика, менеджмент и право). А еще Крумханзль полиглот: владеет английским, немецким, российским, чешским и японским языками. Помимо этого банкир еще и увлекается айкидо. Все эти факты не оставили равнодушными многих украинцев, рьяно обсуждающих нового главу "Привата" в соцсетях:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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