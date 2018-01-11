Зачем ему айкидо? Соцсети о новом главе "Привата"

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

Каких только реформаторов не было в Украине за последние годы: и грузины, и поляки…. Теперь вот чешский банкир Петр Крумханзл назначен председателем правления

"ПриватБанка". Наблюдательный совет банка уже подал в НБУ документы на утверждение Крумханзла. В Украине его знают давно: с 2008 по 2011 год он являлся операционным директором "Райффайзен банк Аваль".

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Хотя по образованию новый глава "Привата" математик – в нашей стране это не помеха. С недавнего времени в Украине разрешено руководить банками людям без профильного образования (экономика, менеджмент и право). А еще Крумханзль полиглот: владеет английским, немецким, российским, чешским и японским языками. Помимо этого банкир еще и увлекается айкидо. Все эти факты не оставили равнодушными многих украинцев, рьяно обсуждающих нового главу "Привата" в соцсетях:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook