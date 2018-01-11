Украинским патрульным в США показали, как подавлять беспорядки

Харьковские патрульные из подразделения "ТОР" совместно со своими коллегами из других городов Украины прошли обучение в США. Об этом сообщает патрульная полиция Харьковской области в Facebook.

Две недели патрульные Харькова, несущие службу по тактико-оперативному реагированию, вместе с коллегами из Киева и Одессы общались с американскими полицейскими. Полицейские проходили обучение в городе Хьюстон, штат Техас.

"За это время украинские полицейские успели ознакомиться с особенностями несения службы американских коллег, а также прошли несколько курсов по работе во время массовых мероприятий и беспорядков. В результате успешного прохождения тренингов полицейские получили сертификаты", — говорится в сообщении.

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