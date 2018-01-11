наверх
11.01.201815:24
Курсы валют НБУ
  • USD28.33+ 0.13
  • EUR33.97+ 0.32
Рубрики
Ещё
    Видео

    Украинским патрульным в США показали, как подавлять беспорядки

    (обновлено: )14303
    Две недели патрульные Харькова, несущие службу по тактико-оперативному реагированию, вместе с коллегами из Киева и Одессы общались с американскими полицейскими. Полицейские проходили обучение в городе Хьюстон, штат Техас.
    патрульная полиция Харьковской области в Facebook

    Харьковские патрульные из подразделения "ТОР" совместно со своими коллегами из других городов Украины прошли обучение в США. Об этом сообщает патрульная полиция Харьковской области в Facebook.

    Две недели патрульные Харькова, несущие службу по тактико-оперативному реагированию, вместе с коллегами из Киева и Одессы общались с американскими полицейскими. Полицейские проходили обучение в городе Хьюстон, штат Техас.

    "За это время украинские полицейские успели ознакомиться с особенностями несения службы американских коллег, а также прошли несколько курсов по работе во время массовых мероприятий и беспорядков. В результате успешного прохождения тренингов полицейские получили сертификаты", — говорится в сообщении.

    Читайте также: Возбудитель спокойствия. Беспорядки после слов Трампа по Иерусалиму

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националистический радикализм крепчает
    Василий Горбаль
    Украина 2018: новые испытания
    Следственная группа на месте, где нашли тело Ирины Ноздровской
    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?