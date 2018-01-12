Западные СМИ: Украина не имеет реального европейского будущего

Владимир Матвеев, обозреватель

Украина не имеет реального европейского будущего с нынешним "политическим классом" у власти. Самообогащение ряда высокопоставленных политиков, которые прикрываются "проевропейскостью", согласно ряду западных экспертов и СМИ, дискредитирует реформы, Евросоюз, снижая его влияние и затрудняя процесс имплементации реформ в Украине.

Об этом в комментарии, опубликованном сайтом аналитического центра European Council on Foreign Relations, сообщил Густав Грессель, исследователь Европейской программы данного центра, который специализируется в вопросах безопасности и обороны, и сообщает "Голос Америки".

Как пишет Голос Америки, Грессель видит в Украине "признаки свертывания" президентом Порошенко "прогресса в области верховенства права и разделения государственной власти, которого удалось достичь после Революции Достоинства".

На это, по мнению автора, указывает ситуация вокруг оппозиционного украинского политика, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, давление на НАБУ, качество вновь назначенных в Верховный суд Украины судей, нападки на борцов с коррупцией и др.

"Если так будет продолжаться, Украина снова станет квазиавторитарной клептократией, в которой несколько власть предержащих используют силу государственного аппарата для продвижения своих собственных интересов", — пишет исследователь ECFR.

Для того, чтобы предупредить этот сценарий, пишет Голос Америки, следует применять более жесткие меры к коррупционерам и тем, кто сопротивляется реформам.

Это направило бы четкий сигнал накануне президентских и парламентских выборов 2019 — самозваные "проевропейские" украинские элиты не имеют поддержки Европы. Более того, "угроза переизбранию и сохранению власти Порошенко может быть единственным языком, какой он понимает", цитирует исследователя ECFR.

При этом, по мнению эксперта, наступление Европы на коррупцию в Украине не следует воспринимать, как ослабление ее в борьбе за суверенитет и независимость.

"Центральными требованиями Революции Достоинства была трансформация Украины в страну, которая уважает закон, относится ко всем своим гражданам одинаково и с уважением, и не допускает неправомерного обогащения политической элиты. Порошенко и его правительство потерпели провал относительно выполнения всех этих требований. Администрация Порошенко все больше превращает новую Украину на зеркальную копию старой Украины. Европейские лидеры не должны предоставлять геополитические "фиговые листки" для этого регресса", — заключает Грессель.

С исследователем созвучны американские эксперты Грэм Робертсон и Григоре Поп-Элеки, которые в своей статье в The Washington Post пишут, что "большая часть политического класса Украины остается коррумпированной и в значительной степени нереформированной. Несмотря на две революции за десятилетие, многие украинские политики и олигархи работают рука об руку, чтобы грабить государство".

Сообщается, что в течение последних трех лет украинские активисты пытались побороть системную коррупцию в правительстве. Однако, в середине декабря 2017 года "антиреформистские силы в правительстве президента Петра Порошенко предприняли меры по подавлению антикоррупционных сил, в том числе попытались оттеснить наиболее заметного антикоррупционного члена парламента и подчинить независимое антикоррупционное бюро страны именно тем политикам, дела которых оно должно расследовать", пишет The Washington Post.

После того, как в декабре представители партийных сил Петра Порошенко и экс- премьер-министр Арсения Яценюка внесли в украинский парламент законопроект об увольнении Артема Сытника, высокоэффективного, по мнению западных экспертов, директора НАБУ, — влиятельные международные организации (включая МВФ и ВБ), сообщество вместе с активистами по борьбе с коррупцией добились (по крайней мере на данный момент) снятия законопроекта с рассмотрения в украинском парламенте.

"Предоставление противотанкового оружия стало важным шагом администрации Трампа, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии, — пишет экс-чиновник Пентагона Майкл Карпентер в статье для Foreign Policy. — Украина нуждается в помощи США для борьбы с коррупцией".

"Теперь коррупция стала наибольшей угрозой суверенитету Украины и ее евроатлантическим устремлениям", — уверен американский исследователь.

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В связи с этим, по мнению Карпентера, могут начаться серьезные переговоры с Евросоюзом о создании адресного инвестиционного фонда с участием западного менеджмента как инструмента поддержки более серьезных антикоррупционных реформ в Украине.

Для работы инвестиционного фонда, по оценке Карпентера, потребуется ежегодно 6 миллиардов долларов, что вполне соответствует возможностям Европейского фонда стратегических инвестиций.

По мнению западных экспертов, месседж прост — западная помощь основывается на четких условиях: украинские власти либо соглашаются реально бороться с коррупцией, либо утрачивают западную поддержку.