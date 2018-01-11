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    Политика

    СБУ открыла дело о разглашении ГПУ имен детективов под прикрытием

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    В СБУ рассказали, что из-за разглашения имен детективов под прикрытием НАБУ и САП были вынуждены остановить около 10 спецопераций.
    Служба безопасности Украины
    СБУ

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности возбудила уголовное дело по факту разглашения имен детективов Национального антикоррупционного бюро под прикрытием.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук о последствиях войны ГПУ и НАБУ для Порошенко

    Об этом сообщил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко.

    "СБУ возбудила уголовное дело по факту разглашения государственной тайны", — цитирует Укринформ Кривенко. 

    Кривенко прибавил, что из-за разглашения имен детективов под прикрытием НАБУ и САП были вынуждены остановить около 10 спецопераций.

    "Около 10 уголовных производств под прикрытием были остановлены… Мы понимали, что не стоит продолжать и ставить под угрозу жизнь наших агентов и лиц, которые сотрудничали со следствием", — сказал он.

    Ранее Государственная миграционная служба Украины сообщила, что детектив НАБУ был задержан во время попытки передачи взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой.

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    В ответ НАБУ уже заявило, что сотрудники Генеральной прокуратуры и СБУ помешали проведению спецоперации, направленной на выявление участников организованной преступной группировки в Госмиграционной службе.

    Как известно, агент НАБУ под прикрытием "Катерина" работала в "янтарной деле", в котором фигурируют народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков.

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