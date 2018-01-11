СБУ открыла дело о разглашении ГПУ имен детективов под прикрытием

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности возбудила уголовное дело по факту разглашения имен детективов Национального антикоррупционного бюро под прикрытием.

Об этом сообщил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко.

"СБУ возбудила уголовное дело по факту разглашения государственной тайны", — цитирует Укринформ Кривенко.

Кривенко прибавил, что из-за разглашения имен детективов под прикрытием НАБУ и САП были вынуждены остановить около 10 спецопераций.

"Около 10 уголовных производств под прикрытием были остановлены… Мы понимали, что не стоит продолжать и ставить под угрозу жизнь наших агентов и лиц, которые сотрудничали со следствием", — сказал он.

Ранее Государственная миграционная служба Украины сообщила, что детектив НАБУ был задержан во время попытки передачи взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой.

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В ответ НАБУ уже заявило, что сотрудники Генеральной прокуратуры и СБУ помешали проведению спецоперации, направленной на выявление участников организованной преступной группировки в Госмиграционной службе.

Как известно, агент НАБУ под прикрытием "Катерина" работала в "янтарной деле", в котором фигурируют народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков.