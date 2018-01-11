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    Общество

    В Украине учителям повысили зарплату

    Тема:

    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (817)

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    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, с января в Украине повысят заработную плату учителям. В абсолютных цифрах показатель зарплат составит 6,5-8,5 тысяч гривен в месяц в зависимости от категории.
    Митинг учителей под Кабинетом Министров
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров на заседании в среду принял решение о повышении зарплат учителей с января.

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    "С января мы повысим заработную плату украинском учителю", — приводятся на сайте правительства слова премьер-министра Владимира Гройсмана.

    В абсолютных цифрах показатель зарплат составит 6,5-8,5 тысяч гривен в месяц в зависимости от категории. При этом премьер-министр обратил внимание на необходимость работы с местными властями по повышению зарплат преподавателям, которые финансируются по линии местных бюджетов.

    Ранее сообщалось, что силовики разоблачили противоправную деятельность учителей супругов-наркодилеров, которые наладили канал поставки из стран Евросоюза и дальнейшей реализации в Украине наркотиков и психотропных веществ.

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