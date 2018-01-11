В Украине учителям повысили зарплату

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров на заседании в среду принял решение о повышении зарплат учителей с января.

"С января мы повысим заработную плату украинском учителю", — приводятся на сайте правительства слова премьер-министра Владимира Гройсмана.

В абсолютных цифрах показатель зарплат составит 6,5-8,5 тысяч гривен в месяц в зависимости от категории. При этом премьер-министр обратил внимание на необходимость работы с местными властями по повышению зарплат преподавателям, которые финансируются по линии местных бюджетов.

Ранее сообщалось, что силовики разоблачили противоправную деятельность учителей супругов-наркодилеров, которые наладили канал поставки из стран Евросоюза и дальнейшей реализации в Украине наркотиков и психотропных веществ.